Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России приняли участие в семинаре форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Мероприятие было посвящено цифровым навыкам, необходимым для развития женской предпринимательской инициативы и поддержки женских стартапов.

В дискуссии приняли участие женщины-руководители государственных органов экономик АТЭС, а также представители деловых ассоциаций, международных и общественных организаций.

Участницы поделились практиками внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы, а также эффективными мерами государственной поддержки, включая программы усовершенствования цифровых навыков женщин, проживающих в сельских и удалённых территориях.

В рамках семинара участницы обсудили роль женского лидерства в контексте обеспечения устойчивого экономического развития. Спикеры поделились опытом имплементации ESG-управленческих подходов, реализации бизнес-моделей с использованием современных цифровых инструментов, в том числе – искусственного интеллекта. Особое внимание обратили на новаторский подход, присущий женщинам-руководителям в вопросах достижения углеродной нейтральности, рециклинга и перехода на «зеленые» технологии.

«Правительство России стремится к развитию инклюзивной и динамичной цифровой экосистемы в нашей стране, – отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев. – В соответствии с обновленной в 2023 году Национальной стратегией действий в интересах женщин до 2030 года реализуется целый спектр проектов, направленных на раскрытие женского экономического и предпринимательского потенциала. Для нас важно, поддержав существующий позитивный тренд, предоставить всем категориям граждан равные возможности для участия в цифровой экономике и процессах цифровой трансформации».

На сегодняшний день около 30 % женщин в России активно вовлечены в цифровую экономику. По оценкам прошлого года женщины-руководители и менеджеры высшего звена составили более 30 % от общего числа руководителей цифровых и высокотехнологичных компаний в России.

В завершение семинара стороны договорились сформировать «Сборник лучших практик женского лидерства» в области устойчивого развития. В документ войдут примеры успешных бизнес-кейсов и инициатив, вносящих вклад в продвижение устойчивого развития, инклюзивного роста и создания добавленной стоимости на пространстве АТЭС.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI