«Каждому, кто не верит в важность темы устойчивого развития, стоит побывать в Индии»

В январе в Университете UPES (Индия) прошла международная студенческая зимняя школа Business and Governance in India, в которой приняли участие представители НИУ ВШЭ из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В их числе были студентки магистерской программы Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ «Управление устойчивым развитием компании». Своими впечатлениями они поделились с новостной службой «Вышка.Главное». Ксения Калашник

— О зимней школе я узнала от академического руководителя нашей магистерской программы Анны Сергеевны Веселовой и сразу решила принять в ней участие, хотя до этого никогда не думала о поездке в Индию. О своем решении ни разу не пожалела — стажировка оказалась очень полезной и для общего кругозора, и в части знакомства с чужой культурой. Преподаватели UPES читали нам классные лекции, из которых мы многое узнали об индийской экономике и культуре, традициях, философии и религии. Больше всего запомнился доктор Анил Пракаш Джоши — эколог-активист, основатель Гималайской организации экологических исследований и охраны природы (HESCO — Himalayen Еnvironmental Studies & Conservation Organization), местной НКО. Он рассказывал об изменениях климата и связи человека с природой, а также о роли гражданского общества и местных сообществ в Индии.

Кроме того, мы увидели жизнь людей в деревнях, которым помогает HESCO. На магистерской программе мы много говорим о развитии местных сообществ и влиянии на него НКО, да и вообще о том, как НКО могут быть полезны. И вот мы на практике увидели, что они делают: создают рабочие места для женщин, проводят воду в деревни, помогают с организацией сельского хозяйства (строят теплицы и огороды) и даже монтируют установки, работающие на биотопливе. Еще на стажировке была культурная программа. Мы попали на местный фестиваль, где нам показали индийские танцевальные движения, а потом мы показали местным студентам русские народные танцы — они очень просили. Студентка Яна из Нижнего Новгорода, которая профессионально танцует, быстро нас научила простейшим элементам, названий которых я даже не знаю, и мы танцевали под «Калинку-малинку», водили хоровод. Все были в восторге. Помимо танцев, мы и в баскетбол поиграли со студентами, и посмотрели на запуск воздушных змеев. Оценили местную кухню: тофу с рисом — очень вкусно, хотя и было непривычно есть это дважды в день десять дней подряд. Жизнь в кампусе кипит, а Индия в целом — это другой мир. Побывав там, начинаешь лучше понимать себя, больше ценить жизнь и радоваться мелочам, как это делают местные жители. Инна Пиголева

— Учебная поездка — лучшая возможность для знакомства с новой страной, так что зимней школой в Индии я заинтересовалась сразу, как только о ней узнала. Программа была насыщенной, но сбалансированной. В первой половине дня — лекции и дискуссии, направленные на формирование у студентов комплексного представления об Индии — ее экономике, политической системе, особенностях ведения бизнеса, технологиях, культуре. Во второй половине — выездные экскурсии, в рамках которых мы знакомились с устойчивыми практиками, используемыми для повышения уровня социально-экономического развития Индии, а также погружались в индийскую культуру и быт. Очень нравилось участвовать в дискуссиях на философские и не самые простые темы (например, Индия — богатая или бедная страна?), а также узнавать о живых, рабочих кейсах — что уже сделано в стране для улучшения качества жизни. К примеру, об индийском проекте Aadhaar — крупнейшей в мире биометрической системе, в которой уже зарегистрированы более миллиарда пользователей, о программах поддержки женщин, практиках устойчивого сельского хозяйства по всей цепочке создания ценности и т.д.

Поскольку мы жили на территории кампуса университета UPES, у нас была возможность общаться с местными студентами. Утренняя йога, занятия спортом, в том числе товарищеский матч по баскетболу, участие в культурных фестивалях, уроки танцев и даже танцевальный батл (индийский танец против русского народного) — все это надолго останется в памяти. Мы были в восторге от богатой фауны на территории кампуса: по вечерам количество обезьянок примерно равно числу студентов, а деревья усыпаны попугайчиками самых экзотических цветов. В рамках зимней школы также были организованы поездки в два города. Ришикеш — духовная столица Индии, родина йоги, место, наполненное невероятной энергетикой, с аскетичными ашрамами, где в свое время группа The Beatles вдохновилась на создание одного из самых известных альбомов, колоритными рынками и таинственными религиозными церемониями. Массури — уютный и спокойный городок в предгорьях Гималаев с захватывающими видами на рисовые поля и качелями в небеса, которые мы, безусловно, опробовали. Мне кажется, наша поездка в Индию показательна для понимания, насколько в сегодняшних реалиях важна повестка устойчивого развития. При всех достоинствах Индии здесь есть города, которые возглавляют мировые антирейтинги по качеству воздуха и воды, в стране очевидная проблема с мусором (он повсюду), по-прежнему сохраняются пережитки кастовой системы и уязвимое положение женщин в обществе, а главное — неприемлемо низкий уровень жизни большей части населения. Считаю, что каждому, кто не верит в важность темы устойчивого развития, стоит хоть раз побывать в Индии и увидеть все своими глазами. Юлия Фролова

— В первом модуле этого учебного года у нас был курс по устойчивому маркетингу. Его вел профессор из Индии, с которым в начале пары мы практиковали медитацию. Тогда появилась навязчивая идея вновь отправиться в Индию (я уже была там в 2013 году). И буквально по окончании этого курса нам сообщили о возможности поучаствовать в зимней школе в UPES. А я еще всегда мечтала пожить в университетском кампусе, так что все сошлось. Мы не только жили и учились в стенах университета, но и ездили в гости к НКО, знакомились с местными предпринимателями. Например, был визит в некоммерческую организацию HESCO и на ферму, где они поддерживают женщин-предпринимательниц — помогают им производить экологичный продукт и налаживать каналы сбыта. В целом наша программа погружения заключалась в том, чтобы дать системное понимание экономики, культуры, образования, а не только контекста повестки устойчивого развития в Индии.

Индия — страна контрастов, где жуткое социальное неравенство, страшная бедность, все улицы покрыты мусором, полный хаос на дорогах. Но в то же время огромное количество новых школ и университетов, высокие духовные ценности, эффективные государственные инициативы. Не сомневаюсь, что через 20–40 лет мы увидим совершенно другую страну. Спасибо организаторам и университету за эту поездку!

