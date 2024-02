«Зеленые» инвестиции «РН-Няганьнефтегаз» по итогам 2023 года превысили 585 млн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», по итогам 2023 года инвестировала в реализацию природоохранных и природовосстановительных мероприятий более 585 млн рублей. Средства направлены на реализацию газовой программы, программу повышения надежности трубопроводов, рекультивацию земель и повышение эффективности утилизации промышленных отходов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – важное направление деятельности НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Буровые отходы на предприятии полностью утилизируются с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Получаемая на выходе вторичная продукция вновь применяется в технологических процессах. За 2023 год «РН-Няганьнефтегаз» утилизировал порядка 13 тыс. тонн нефтесодержащих отходов и более 35 тыс. тонн буровых отходов.

В процессе восстановления земель предприятие применяет современные методы и оборудование, которые помогают повысить эффективность работ в природно-климатических условиях ХМАО-Югры. Кроме того, предприятие использует различные агротехнические и фитомелиоративные приемы, направленные на воссоздание флоры и фауны округа.

Особое внимание «РН-Няганьнефтегаз» уделяет сохранению лесов и поддержанию биоразнообразия водных ресурсов. В рамках программы по лесовосстановлению в 2023 году «РН–Няганьнефтегаз» высадил свыше 720 тыс. саженцев сосны сибирской и обыкновенной на площади более 200 га. На предприятии сформирована эффективная стратегия по восстановлению биоразнообразия водных ресурсов Сибири. В прошлом году в водоемы Обь-Иртышского бассейна было выпущено более 5,5 млн мальков ценных видов рыб.

Справка: «РН-Няганьнефтегаз» – основное нефтедобывающее предприятие на территории города Нягани. Предприятие ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7 Февраля 2024 г.

