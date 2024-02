День предпринимательства на ВДНХ соберет опытных бизнесменов и тех, кто собирается начать свое дело

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 февраля на международной выставке-форуме «Россия» состоится День предпринимательства. Мероприятие станет завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрирует значимость всех направлений бизнеса.

«В этот день на выставке будут организованы мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается об открытии бизнеса или хочет узнать больше о предпринимательстве в России. За последние годы произошла смена парадигмы во взаимодействии бизнеса, власти и общества. Выстроены партнёрские взаимоотношения между властью и предпринимателями, крупный бизнес выстраивает программы по взаимодействию с малым. Бизнесмены становятся все более активными участниками социальной жизни: они занимаются благотворительностью и волонтерством. Меняется и отношение россиян к отрасли в целом. Интерес к самореализации в этой сфере растёт, а бизнесмены становятся все более уважаемыми членами общества. Мероприятия покажут участникам, как начать и развивать свое дело, где получить необходимые знания и поддержку, дадут возможность познакомиться и опробовать товары и услуги МСП со всей страны», – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Специальные мероприятия пройдут в павильонах компаний Сбер, VK, РЖД, ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ. Здесь для участников будут организованы экскурсии, деловые игры, встречи с предпринимателями, мастер-классы, тренинги и другие активности.

Отдельная площадка будет посвящена мамам-предпринимателям. Для них состоится фестиваль «Мама-Дети-Бизнес». Участницы смогут послушать истории успеха женщин-предпринимателей, принять участие в викторинах. Для детей будет организована детская зона.

Для школьников в павильоне №57 пройдут активности от общества «Знание», а также профориентационные площадки в рамках Дня открытых дверей экономических вузов России, где абитуриенты получат индивидуальную консультацию.

На площадке павильона «Дом молодежи» участники обсудят развитие молодежного бизнеса в рамках стратегической сессии клуба молодых предпринимателей. Здесь также пройдут встречи с известными молодыми предпринимателями, экскурсии и лекции.

В павильоне №75 на региональных стендах состоится презентация региональных инструментов поддержки МСП, инвестиционных возможностей, демонстрация продукции местных предпринимателей, проведение бизнес-игр и викторин, мастер-классы по изготовлению национальных сувениров и многое другое.

Развлекательную программу составят КВН-батл студенческих команд, бизнес-квартирник, квиз на бизнес-тематику, бизнес-спектакль, лотерея, мастер-классы по фигурному катанию и хоккею.

В павильоне «Мир цифры» пройдет форум «Мой бизнес» – мои возможности», где о цифровых инструментах развития бизнеса расскажут представители Минцифры, институтов поддержки, сами предприниматели и крупные компании – VK, ПСБ, «Ярмарка мастеров», «Нескучные финансы», hh.ru, «Яндекс Бизнес», RUSS, TopFranchise.

В павильонах «Ново-Простоквашино» и «Кухни России» все желающие смогут продегустировать фермерские деликатесы и национальные блюда регионов России.

Итогом дня станет розыгрыш призов в павильоне №75.

