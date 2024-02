Делегация из Забайкальского края отметила высокие темпы строительства кампуса мирового уровня НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вчера, 6 февраля, первый заместитель министра образования и науки Забайкальского края Арюна Байкова посетила Новосибирский госуниверситет. Вместе с ней прибыли заместитель начальника управления Министерства образования и науки Забайкальского края — начальник отдела воспитания и дополнительного образования Виктория Турицына и директор ГОУ «Кадетская Общеобразовательная Школа-Интернат Забайкальского края» Николай Гапонов. Цель визита — изучение опыта создания кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Делегация детально ознакомилась с опытом работы Координационного штаба по содействию реализации этого масштабного проекта, который возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Уровень достижений “Дорожной карты” проекта кампуса мирового уровня НГУ в 2023 году достиг 100%. Региональная рабочая группа по управлению проектом работала эффективно, что было отмечено на самом высоком уровне — специальной наградой Минобрнауки РФ за качественное решение и скорость выполнения управленческих задач. Этот проект даст комплексный научно-образовательный и социально-экономический эффект и положительно отразится на жизни жителей Академгородка и всего региона. Ход работ находится на личном контроле Губернатора Андрея Травникова, — прокомментировала вице-губернатор НСО Ирина Мануйлова.

Строительство кампуса мирового уровня в Забайкальском крае начнется в 2025 году. В отличие от кампуса НГУ, он будет межвузовским. Другой особенностью станет его ориентированность на создание современных условий для обучения, проживания и развития студентов не только из нашей страны, но также из Монголии и Китая. Арюна Байкова уверена, что опыт Новосибирской области будет полезен и применим в их регионе.

— Кампус — это инновационная среда, которая заключается в создании современных условий не только для проживания, но и для обучения и всестороннего развития студентов. Строительство первой очереди кампуса НГУ планируется завершить уже в этом году, и учебный процесс будет проходить в новых условиях. Поэтому нам важно познакомиться с тем, как организована работа на строящихся объектах, изучить механизм взаимодействия НГУ с подрядными строительными организациями и проектировщиками, ознакомиться с наполнением корпусов и мощностями, которые задействованы в процессе возведения зданий. В Забайкальском крае по поручению Президента РФ Владимира Путина также будет создаваться кампус мирового уровня. В данный момент мы находимся на стадии проектирования и опыт других регионов, где он уже пройден, имеет для нас особую ценность, — отметила Арюна Байкова.

Создание кампуса мирового уровня НГУ включает несколько этапов. Сейчас ведется строительство объектов первой и второй очередей. Главный инженер проекта генподрядной организации «Монотекстрой» Павел Бигеза показал гостям НГУ строящийся корпус поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди. Они осмотрели центральный холл, читальный зал, книгохранилище и другие помещения, им наглядно объяснили принцип обустройства поточных аудиторий, показали, как ведутся отделочные работы в цокольной части здания. Также делегация из Забайкальского края посетила другие объекты второй очереди — корпуса учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ и научно-исследовательского центра.

— Мы увидели, какими ударными темпами продвигается строительство, и отметили, что работа отлажена до мелочей, эффективно выстроена логистика. Особый интерес для нас представляет обустройство больших аудиторных форм, которые мы намерены применить при проектировании своего кампуса мирового уровня. Мы благодарны руководству НГУ за предоставленную нам возможность ознакомиться с организацией строительства объектов и посетить возводимые объекты. Впечатлены масштабами строительства и, конечно, же очень рады за наших коллег, — отметила Арюна Байкова.

Стройготовность объектов первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, к которым относятся учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ (Физматшколы), а также комплекс из двух студенческих общежитий, составляет 70-75%. Завершить строительство объектов первой очереди планируется летом 2024 года. Из объектов второй очереди самый высокий уровень стройготовности у корпуса поточных аудиторий — 27,5%, у двух других объектов — 10 и 7,4% соответственно. Завершение строительства объектов второй очереди запланировано на третий квартал 2025 года.

