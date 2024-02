В Политехе обсудили вопросы дорожного строительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 февраля ведущие специалисты дорожного хозяйства прочитали в Политехническом университете курс лекций по дорожному строительству для студентов профильных направлений подготовки. Встреча состоялась в рамках V юбилейной конференции «Асфальтобетон 2024». Её организаторы — ассоциация «Р.О.С.Асфальт» и ООО «АСТЕХ Индастриз» при поддержке Федерального дорожного агентства, ГК «Автодор», АНО «НИИ ТСК» и ТК 418 «Дорожное хозяйство».

Курс лекций по дорожному строительству — один из инструментов повышения согласованности действий участников инновационного цикла (государство, бизнес, образование) при подготовке специалистов в области проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, создания комфортной городской среды.

В конференц-зале «Семёнов» научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех» собрались ведущие специалисты — практики отрасли, представители крупнейших дорожно-строительных организаций РФ, а также студенты петербургских вузов.

Мы рады приветствовать в Политехе наших коллег из ПГУПС, ГАСУ, Петербургского лесотехнического университета и других вузов. Мероприятие для нас знаменательно тем, что проводится в преддверии 125-летия СПбПУ. Благодаря мероприятию в Политехе образуется дискуссионная площадка, на которой мы обсуждаем внедрение инновационных технологий, развитие дорожно-строительной отрасли, вопросы, связанные с проектированием, ремонтом, эксплуатацией автомобильных дорог и созданием комфортной городской среды. Хотелось бы, чтобы в наших университетах создавались центры подготовки высококвалифицированных специалистов, а дискуссионные площадки стали интеллектуальными локомотивами развития дорожно-строительной отрасли , — открыла встречу исполняющая обязанности директора Инженерно-строительного института СПбПУ Марина Петроченко.

Об актуальности курса лекций рассказал директор Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Юрий Лазарев. Разработка новых технологий и инновационных материалов в дорожном строительстве через подобного рода семинары должна стать важнейшим направлением сотрудничества работодателей и вузов.

К участникам и организаторам с видеоприветствием обратился президент ассоциации «Росасфальт» Николай Быстров. Координатор технического комитета ассоциации «Росасфальт» Николай Крупин рассказал о создании и развитии конференции «Асфальтобетон» и представил обзор текущей ситуации в дорожной отрасли в РФ, подробно остановившись на современных технологиях, импортозамещении запчастей к дорожной технике и восстановительном ремонте.

Дорожная отрасль активно развивается. Хочется пожелать вам тяги, чтобы в душе горел огонь, чтобы вы тянулись к новым знаниям, практикам и использовали их на благо нашей Родины , — напутствовал студентов Николай Вадимович.

Об инновациях для высокого качества дорожных работ рассказал главный технолог СУ по республике Крым компании «ВАД» Андрей Волков. С нормативно-техническим регулированием в дорожном хозяйстве познакомил заместитель генерального директора «РОСДОРНИИ» Владимир Мартинсон. Разновидности асфальтобетонных смесей посвятил своё выступление начальник лаборатории «АБЗ-1» Кирилл Мельник.

О современных битумопроизводных материалах для продления срока службы автомобильных дорог сообщил начальник управления развития «Газпромнефть-БМ» Иван Иванов. Модификацию асфальтобетонных смесей полимерами представила руководитель отдела продаж компании «Пласткор» Анна Симановская.

После докладов участники встречи активно обсуждали выступления и задавали актуальные вопросы.

