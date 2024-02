В День науки «Роснефть» проведет презентацию собственного научно-проектного комплекса

Source: MIL-OSI Russian Language News

В День российской науки «Роснефть» представит на международной выставке «Россия» основные достижения и перспективы развития крупнейшего в Европе корпоративного научно-проектного комплекса. В его состав входят 30 проектных и исследовательских институтов с общей численностью сотрудников более 18 000 человек.

Научно-проектный комплекс занимается решением актуальных и перспективных задач по всей цепочке деятельности Компании: от геологоразведки до сбыта нефтепродуктов.

Гости павильона «Роснефти» познакомятся с целевыми инновационными проектами Компании, основными направлениями исследований, а также уникальными собственными цифровыми разработками для разведки и добычи нефти и газа. «Роснефть» – первая компания в России, которая успешно создает наукоемкое программное обеспечение (ПО), охватывающее все ключевые процессы нефтегазодобычи. Отдельной темой выступления станет уникальная линейка собственного ПО, которая состоит из 24-х программных продуктов.

В День российской науки в павильоне Компании также пройдут мероприятия, приуроченные к отраслевому Дню экологии, который проводится на выставке «Россия» в рамках Форума национальных достижений. В течение тематического дня экологи «Роснефти» расскажут о повышении экологичности бизнеса и новаторстве Компании в области охраны окружающей среды.

Мероприятиям по сохранению биоразнообразия в Компании традиционно уделяется особое внимание, экологи и ученые расскажут об уникальных арктических экспедициях и экологических исследованиях, о том, как нефтяники и биотехнологи приручают бактерии, чтобы использовать их для восстановления экосистем и многое другое.

Посетители павильона смогут также узнать какие современные природоохранные технологии применяются на предприятиях Роснефти, как реализуется уникальный лесоклиматический проект в Красноярском крае, получить ответы на вопросы почему нефтяники ставят перед собой климатические цели и какие технологии помогают контролировать парниковые газы, в том числе метан. Также в павильоне ежедневно экспонируется различное оборудование научных институтов «Роснефти», демонстрируются видеоролики и документальные научные фильмы о деятельности Компании, проводятся тематические викторины с памятными призами, интерактивные игры.

Об основных событиях в павильоне Компании на ВДНХ и времени их проведения вы сможете узнать на сайте НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

7 Февраля 2024 г.

