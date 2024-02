GPS в помощь – банки начнут выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как банки будут отслеживать нерезидентов через GPS?

Проект, разрабатываемый Минфином совместно с профильными ведомствами, направлен на поиск нерезидентов – граждан, постоянно проживающих вне России, но дистанционно пользующихся сервисами отечественных банков. Предполагается, что механизм отслеживания будет работать по следующей схеме:

Клиент войдет в онлайн-банк на мобильном устройстве. Банк получит данные о геолокации, т.е. местонахождении телефона. Если пользователь будет часто находиться за границей, банк запросит документы о месте проживания – информацию передадут в ФНС. При непредставлении сведений банк сможет приостановить операции по счету или расторгнуть договор.

Разработку проекта курирует также ФНС – налоговая служба заинтересована в поиске нерезидентов, т.к. указанная группа лиц уплачивает НДФЛ по ставке 30% (резиденты – от 13 до 15%). Для данных граждан действуют и дополнительные ограничения.

Почему эксперты раскритиковали предложение Минфина?

Реализация предложения, выдвинутого Минфином, может оказаться проблематичной – независимые аналитики называют сразу несколько рисков такого механизма:

телефоны не всегда достоверно показывают геолокацию пользователя;

часть клиентов для доступа в интернет используют VPN и прокси-сервисы – узнать реальное местоположение нельзя;

в настройках телефона можно отключить доступ к геолокации – банки не вправе отказать в обслуживании на этом основании.

«Запрос о наличии статуса резидента банки делают при открытии счета – Минфин же предлагает постоянный мониторинг и контроль трафика, что вряд ли является целесообразным», – указал эксперт.

Пока предложение проходит стадию обсуждения – профильные ведомства рассматривают возможность обязательного контроля геолокации для выявления нерезидентов. Однако, как заявили в ФНС, никаких решений по данному вопросу еще не принято – проект могут отправить на доработку или вовсе отклонить.

