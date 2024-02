15 шайб: наши хоккеисты показали класс

Source: MIL-OSI Russian Language News

4 февраля Хоккейный клуб Государственного университета управления одержал победу над командой «Феникс» Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Матч прошел в рамках 15-ого тура чемпионата Студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья, Дивизион Центр.

Поддержать нашу команду в Ледовый дворец «Сокольники» пришли ректор Владимир Строев, проректора Виталий Лапшенков, Павел Павловский и Артем Терпугов, представители университета и студенты, активно болеющие за ребят на протяжении всего матча.

В первом тайме ХК ГУУ всухую обыграла соперника со счетом 5:0. Во втором периоде «Феникс» смогли размочить счет, забив 1 шайбу в наши ворота, но пропустив 5 в свои. А в третьем тайме наши парни вновь забили 5 шайб, лишь дважды пропустив нападение противника.

Таким образом, встреча завершилась счетом 15:3 в пользу ХК ГУУ.

Помните покер капитана команды Андрея Ларина в прошлой игре? В этот раз Михаил Торондуш пошел дальше и сделал пента-трик. Авторами дублей стали Михаил Губин, Артем Дмитриев и Никита Напольских. Еще по одной шайбе забили Андрей Королев, Александр Арсентьев, Даниил Емельянов и Алексей Михайлов. Ворота защищал Илья Какорин.

Поздравляем наших парней с очередной яркой победой!

