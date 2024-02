Юбилейная выставка Политеха — в Академии талантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Очередная выставка, посвящённая 125-летию Политехнического университета, открылась 5 февраля на площадке регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Академия талантов» — в Каменноостровском дворце. Первый массовый телевизор, первый полёт человека в космос и первый сверхмощный плазматрон — об этих и других важных достижениях и разработках вуза можно узнать из информации, размещённой на стендах.

Выставку в Каменноостровском дворце открыл ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Прекрасно, что дети занимаются в таких интерьерах. Это напрямую влияет на их достижения в будущем. Говорю вам не только как ректор Политехнического университета, но и как председатель Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук. Одна из её функций — популяризация науки, а главная задача — работа с детьми. Важно с малых лет приучать ребят исследовать этот мир, чтобы у них было стремление к познанию неизвестного. Они смогут воплотить полученные знания в будущей профессии. Сейчас я вижу, что наука в надежных руках , — отметил Андрей Иванович.

После официальной части директор Академии талантов Ингрид Пильдес провела экскурсию по дворцу. Участники мероприятия посетили учебные аудитории и обсудили новые форматы долгосрочного сотрудничества.

Академия талантов представляет собой одну из ведущих образовательных площадок Санкт-Петербурга. Для творчества и разностороннего развития школьников и педагогов подготовлены особые условия. Благодаря этому выстраивается эффективная работа с детьми, имеющими достижения в различных областях. Политех также является площадкой для проектной деятельности одарённых школьников. В июне 2019 года СПбПУ и Академия талантов подписали соглашение о сотрудничестве .

За три года взаимодействия вуз и образовательное учреждение провели совместно 45 профильных смен и 12 научных событий. Кроме того, в Политехе реализуются программы дополнительного образования, такие как «Большие данные» и «Трехмерное моделирование и прототипирование». В 2023 году Ингрид Пильдес получила знак отличия СПбПУ «За заслуги» от ректора Политехнического университета.

Ранее выставки, посвящённые 125-летию Политеха, были открыты на площадке Планетария 1 и в аэропорту Пулково , в лицее № 30 и других учебных заведениях — партнёрах СПбПУ.

