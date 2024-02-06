Финансовые новости: О базах расчета новых облигационных индексов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

С 7 февраля 2024 года вводятся в действие базы расчета следующих новых облигационных индексов МосБиржи: индексов государственных облигаций RUGBITR7Y+, RUGBICP7Y+, RUFLGBITR, RUFLGBICP, индексов замещающих Облигаций RURPLTR, RURPLCP, RURPLRUBTR, RURPLRUBCP, индексов облигаций Сектора устойчивого Развития RUESGTR, RUESGCP, индексов облигаций с переменным купоном RUFLBITR, RUFLBICP.

Базы расчета новых облигационных индексов



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