Учёные Политеха разрабатывают прорывной метод диагностики депрессии

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 280 миллионов человек в мире страдают депрессией. Это психическое расстройство оказывает сильное влияние на здоровье и существенно снижает качество жизни. Во всем мире ведутся поиски способа инструментальной диагностики депрессии, а также иных социально значимых нервно-психических расстройств. Научная группа Высшей школы биомедицинских систем и технологий СПбПУ провела исследование, в ходе которого обнаружила статистически значимые отличия в межканальных взаимодействиях различных участков головного мозга у здоровых испытуемых и пациентов с депрессией. В будущем это позволит разработать объективный метод диагностики психических заболеваний. Результаты опубликованы в научном журнале Biophysics. Подробнее читайте на нашем портале .

