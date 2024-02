«Терминатор не придет»: каким будет образование будущего в эпоху ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Как применение искусственного интеллекта повлияет на образование, какие этические вопросы есть сейчас и готово ли человечество к тому, чтобы людей учили роботы, — об этом и многом другом говорили участники дискуссии «DebAIte: Революция ИИ в образовании», состоявшейся на фестивале «НОЧЬ Студента». О том, как новые технологии изменят подходы к учебе и преподаванию, говорили проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Евгений Соколов, директор Института искусственного интеллекта и цифровых наук НИУ ВШЭ Алексей Масютин, руководитель направления коммуникации в Sber AI, завкафедрой инфокоммуникационных технологий НИТУ МИСИС Ксения Кузнецова. Модератором встречи выступила старший преподаватель департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко. Как искусственный интеллект применяется в Вышке «Позиция Высшей школы экономики в этом отношении простая. Надо вступать во взаимодействие, и мы вступаем во взаимодействие с генеративными моделями в образовательном процессе. Этим можно и нужно пользоваться», — отметил Сергей Рощин.

По его словам, университет следит за практиками применения ИИ в образовательном процессе и в соответствии с этим начинает выстраивать «цивилизованный диалог по поводу использования этих инструментов» — между студентами, преподавателями и административными сотрудниками. Сергей Рощин также рассказал, что Вышка уже сейчас формирует этический кодекс университета по использованию ИИ в образовании. Какой должна быть этика ИИ «У искусственного интеллекта нет такого свойства, атрибута — этичность, неэтичность, — говорит Алексей Масютин. — Это атрибут поведения человека, который применяет ту или иную модель, либо исходя из какой-то благой цели, либо чтобы обмануть, сгенерировать какую-то ложную информацию, похожую на правдивую».

Он отмечает, что искусственный интеллект в этом смысле абсолютно такой же, как и любой другой инструмент: его применение зависит от воли человека, в руках которого он оказался, поэтому сама по себе технология не может быть плохой или хорошей. Сергей Рощин считает, что сейчас нет однозначных ответов на вопросы в части этики и даже некоторых аспектов права в сфере ИИ — они остаются открытыми. Участие университета в этом процессе — «дорога по поиску ответов, накоплению практик, опыта, кейсов для того, чтобы здесь так или иначе достигать некоторого понимания правил взаимного поведения». Как университетская наука развивает технологии ИИ «Доучивать модели, улучшать качество данных — это первостепенная задача. И самое главное — искать вдохновение и творчество для того, чтобы придумывать новые архитектуры и делать искусственный интеллект доступным всем, а не только технологическим гигантам», — отметила Ксения Кузнецова.

«В университете вы являетесь более свободным ресерчером, чем в корпорации. Если вам какая-либо тема интересна, вы вправе развивать эту тему. Вы можете обосновывать, продвигать ее в рамках научного сообщества, получать под это финансирование как со стороны Вышки, так и со стороны внешних заказчиков. И наверное, первый шаг начинается с того, что должен быть неподдельный интерес к тому, с чем вы соприкоснулись», — считает Алексей Масютин. Как ИИ изменит сферу образования «Важнейший вызов, который у нас возникает на основании тех инструментов, которые появляются вокруг генеративных моделей, — это вопрос, чему учить, и, соответственно, вопрос, что оценивать, — считает Сергей Рощин. — Безусловно, я предвижу, продолжая рассуждения коллег, что в ближайшее время в системе образования, по крайней мере высшего образования, нас точно ждет определенная революция в методологии образования с точки зрения того, что и как мы оцениваем». «Мне кажется, то, что сейчас происходит, — это для нас важный стимул, чтобы мы задумались, зачем мы даем те или иные задания», — подчеркнул Евгений Соколов. Например, какие-то задания могут проверять не то, как студенты решают задачи, а то, как они умеют обучать нейросети, чтобы те решали эти задачи быстро и правильно. «Поэтому нам сейчас предстоит переосмыслить все это, и, наверное, упражнение, которое всем преподавателям стоит проделать, — это позагонять свои домашки и задачи в генеративные модели и посмотреть, что там решается», — добавил Евгений Соколов. «Все, что связано с текстом, генерацией контента, генерацией картинок и видео, — все это никогда не будет прежним. Но это всего лишь помощник, технология в руках человека. Без человека, без мозга студента ни одна работа не будет сделана. Просто мы освобождаем себе время. Терминатор не придет. Работу у нас нейросети не отнимут», — отметила Ксения Кузнецова.

