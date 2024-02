Студентка НГУ вошла в число победителей конкурса компании «Хеликон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет

Екатерина Медведева получила от компании грант на исследование внеклеточных везикул паразитов — возбудителей описторхоза, которое будет проходить в одной из лабораторий Института цитологии и генетики СО РАН под руководством ведущего научного сотрудника, доктора биологических наук Марии Пахаруковой.

Компания «Хеликон» (один из ведущих поставщиков лабораторного оборудования, реагентов и расходных материалов в России) провела конкурс студенческих проектов в области молекулярной биологии, биотехнологии и смежных дисциплин. Для участия в конкурсе было представлено 263 проекта, из которых в итоге было отобрано 8 победителей. В их число вошла магистрант Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Екатерина Медведева, ставшая единственным представителем восточной части страны в списке победителей.

Согласно условиям конкурса, каждый победитель получит от компании расходные материалы, необходимые для выполнения своего исследовательского проекта на сумму шестьсот тысяч рублей.

Объектом исследования Екатерины Медведевой станут трематоды Opisthorchis felineus, которые паразитируют в желчных протоках млекопитающих, в том числе и человека, и являются возбудителями описторхоза. Точнее — малые РНК везикул паразита и их роль в подавлении острого воспаления и ответов иммунной системы организма-хозяина, вызванных заражением.

— После того как изучила состав пула малых некодирующих РНК внеклеточных везикул Opisthorchis felineus и оценила их регуляторные свойства в отношении клеток человека, хочется внести вклад в фундаментальные исследования молекулярных механизмов патологических и иммуномодуляторных процессов взаимоотношений паразит-хозяин, а также оценить возможность применения полученного материала для лечения воспалительных заболеваний, — объяснила свой интерес к этой теме победительница.

Этот проект стал частью исследований паразита и последствий заражения им, которые уже много лет проводят сотрудники лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов Института цитологии и генетики СО РАН.

