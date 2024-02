Профессор мехмата НГУ Александр Гутман рассказал студентам о решении одной из самых сложных математических задач XX века

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Профессор Механико-математического факультета НГУ, ведущий научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАНАлександр Гутман выступил в Новосибирском государственном университете с научно-популярной лекцией «Как была решена самая знаменитая математическая задача ХХ века». Мероприятие состоялось в рамках празднования предстоящего Дня российской науки.

Лекция, собравшая полную аудиторию студентов и школьников, была посвящена обсуждению одного из наиболее важных и сложных вопросов математической науки прошедшего столетия, который до сих пор привлекает внимание учёных со всего мира. Профессор Александр Ефимович Гутман подробно рассказал о методе решения задачи, поделился своим опытом и знаниями в этой области.



— Сегодняшняя лекция посвящена решению проблемы континуума. Это самая знаменитая задача ХХ века благодаря списку Гильберта — списку самых важных математических задач ХХ века, где она стоит первой. Она сложна и связана с теоремой Гёделя о неполноте, — поделился Александр Ефимович. — Теория, родившаяся в процессе решения этой задачи, используется в функциональном анализе. У неё есть замечательная особенность: она способна почти механически упрощать математические объекты, т.е. сводить задачи про сложные объекты к похожим задачам про простые объекты.



Александр Гутман — российский математик, специалист в области функционального анализа, автор более ста научных статей. Его лекции пользуются большой популярностью среди студентов, благодаря способности Александра Ефимовича доступно и увлекательно излагать сложные научные вопросы.

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской академии наук в 1999 году. В этом году РАН отмечает 300-летие.

