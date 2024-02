Проекты ГУУ прошли отбор в «Академию инноваторов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 февраля 2024 года Агентство инноваций Москвы представило результаты отбора на второй поток акселерации по программе «Академия инноваторов». Государственный университет управления оказался вузом, подавшим больше всего заявок, а три проектные команды стали резидентами «Академии».

Программа Агентства инноваций Москвы помогает молодым предпринимателям создавать технологические стартапы. Топ-100 проектов, которые успешно прошли отбор на второй поток акселерации, представил заместитель генерального директора АИМ Максим Власов.

В этом году в конкурсном отборе приняли участие более 6 000 человек со всей России. Наш университет занял первое место среди вузов по количеству заявок – в отборе участвовало 28 проектов студентов и выпускников ГУУ. По результатам экспертизы три проектные команды стали резидентами «Академии»:

Цифровой сервис-помощник «m.GEN», позволяющий получить расшифровку генетических тестов (лидер проекта – Варвара Карамышева, студентка института маркетинга ГУУ); Мобильное приложение Mapllo (лидер проекта – Карен Мнацаканян, выпускник ГУУ); Зарядно-парковочная станция для электросамокатов (лидер проекта – Татьяна Пономарева, выпускница ГУУ).

Впереди ребят ждет насыщенная образовательная программа, еженедельные встречи с трекерами, мероприятия с инвесторами и заказчиками. Участие в «Академии инноваторов» позволит молодым предпринимателям доработать свою идею и упаковать ее под актуальный запрос рынка. Кроме того, индивидуальная работа с каждым проектом значительно увеличит шансы на дальнейшее пилотирование, получение гранта и привлечение финансирования. Лучшие идеи также будут номинированы на премию Мэра «Новатор Москвы».

А 20 февраля в ГУУ пройдет панельная дискуссия «Как запустить стартап в Москве?» с участием экспертов АИМ, студентов и молодых предпринимателей, которые расскажут о своем опыте создания технологических стартапов. Подробности уже совсем скоро. Следите за анонсами!

