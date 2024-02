Правительство установило экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотников в Ненецком автономном округе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство России установило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) на территории Ненецкого автономного округа. Соответствующее постановление разработало Минэкономразвития России в рамках реализации Стратегии развития беспилотной авиации и национального проекта «Беспилотные авиационные системы», которую курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

По словам директора Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России Владимира Волошина, географическая удаленность малонаселенных районов Крайнего Севера способствует развитию беспилотной авиации для перевозок внутри регионов.

«Мы рады поддержать и оказывать всестороннее содействие компаниям – инициаторам эксперимента по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в Ненецком автономном округе. Вопросы развития транспортной доступности в регионах Крайнего Севера особенно актуальны, поскольку, например, в период половодья перевозка грузов людям, проживающим на отдаленных территориях, становится затруднительной. В случае удачной реализации эксперимента станет возможным формирование необходимой инфраструктуры, чтобы наладить не зависящее от погодных и сезонных условий бесперебойное снабжение грузами», – заявил Владимир Волошин.

Проект предусматривает возможность применения беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой более 30 кг для выполнения авиационных работ и воздушной перевозки грузов массой от 0,1 кг до 1,5 тонн. В реализации проекта планируют принимать участие 6 субъектов ЭПР, среди которых АО «Эмпаэро», ООО «ТС Интеграция», АО «Эколибри», ФАУ «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», ООО НИЦ «Аэроскрипт» и АО «Авиационный Сертификационный Центр «СибНИА-ТЕСТ». Программой ЭПР предусматривается присоединение иных субъектов в установленном законом порядке.

«Вопрос обеспечения оперативной доставки грузов особенно важен для нашего региона. До удаленных населенных пунктов зачастую может добраться только пилотируемая авиация, и доставка малогабаритных грузов для них нерентабельна. Беспилотники гармонично дополнят логистическую сеть региона, осуществляя доставку медикаментов и других не менее важных грузов в кратчайшие сроки», – отметил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Проект предполагает использование дронов в том числе для осуществления аэрофотосъемочных работ, работ по защите сельскохозяйственных культур и охране лесов от пожаров.

«Мы считаем направление грузоперевозок с применением беспилотников чрезвычайно перспективным. Уверены, что в будущем оно будет иметь важное стратегическое значение для многих отраслей экономики страны. Открытие экспериментального правового режима придаст мощный импульс совместному проекту Ненецкого АО, холдинга Т1 и компании «Эколибри» в части испытаний новых видов грузовых, транспортных и беспилотных видов авиационной техники. Такой режим позволит нам протестировать технологию и масштабировать ее на весь регион, а в дальнейшем – на всю страну», – отметил генеральный директор холдинга Т1 Игорь Калганов.

Для безопасной и эффективной эксплуатации беспилотников планируется внедрение системы управления опытным районом, в рамках которой будет осуществляться обработка данных обо всех субъектах ЭПР и их действиях, а также обеспечиваться взаимодействие компаний – участников эксперимента с контролирующими органами.

В ходе реализации проекта предполагается выполнение не только новых сервисов с применением БАС, но и принятие мер по повышению безопасности полетов, автономности использования БАС и эффективности оказываемых услуг.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI