Политехники получили престижную премию «Серебряный Лучник»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Команда Добро.Центра «Гармония» СПбПУ, в которую вошли студенты ГИ и ИПМЭиТ, одержала победу в номинации «Образовательные проекты в сфере коммуникаций» VI региональной премии «Серебряный Лучник» — Северо-Запад с проектом «Всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью и считается высшей профессиональной наградой. За 26 лет в конкурсе приняли участие более шести тысяч проектов.

Региональная премия «Серебряный Лучник» — Северо-Запад проводится с 2018 года и уже объединила более трёхсот проектов. В этом году защита проектов финалистов и церемония награждения победителей премии состоялась на исторической площадке — в Доме журналиста. Было подано 100 заявок. В шорт-лист вошли 30 проектов в 10 номинациях. Генеральным партнером премии стал ПАО «Газпром», оператором — коммуникационное агентство АГТ.

Санкт-Петербург — это столица, во многих “номинациях” — культурная, футбольная, и прочая, и прочая. И мы делаем всё для того, чтобы это было действительно так. Для “Газпрома” Санкт-Петербург — это город, в который мы вкладываем время, силы, деньги, эмоции, душу. “Серебряный Лучник” Северо-Запад — не только возможность обменяться успешным опытом в области коммуникаций, но и зарядиться друг от друга желанием делать больше, лучше и идти вперёд , — отметил председатель жюри премии, начальник департамента — пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Политех представила команда Добро.Центра «Гармония» с флагманским проектом Всероссийской онлайн-школы медиаволонтёров MediaVO. В 2023 году школа собрала более 1500 заявок, 800 000 инфоохватов и объединила 12 партнёров, готовых делиться опытом продвижения социальных проектов и некоммерческих организаций.

В реализации проекта участвовали активные студенты Гуманитарного института и Института промышленного менеджмента, экономики и торговли: Максим Смирнов, Виолетта Ли, Маргарита Ковалева, Анастасия Калинина, Елизавета Круппа, Анастасия Савина, Ксения Кострова, Фарида Шайхулова и Анжела Плетнева. Наставником проекта стала директор Добро.Центра «Гармония» Татьяна Нам.

Медиаволонтеры занимаются продвижением добровольческих и благотворительных проектов и организаций, создают контент, наполненный ценностями человеколюбия, отзывчивости, ответственности и патриотизма. Они рассказывают истории добрых дел, которые вдохновляют людей помогать.

Создавая MediaVOL, мы закладывали в него важный посыл, своеобразный манифест медиаволонтёра. Он содержит в себе призыв не стесняться говорить о добрых делах, гордиться ими. Ведь популярно то, о чём мы сами рассказываем. Именно так создаются тренды, а затем формируются нормы. Так давайте рассказывать о достойных людях, их проектах и поступках и пусть волонтёрство станет нормой жизни , — делится руководитель проекта Максим Смирнов.

Ранее MediaVOL’23 стал победителем премии «Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга» и международной коммуникационной премии PROBA AWARDS в студенческой номинации, а уже в марте стартует MediaVOL’24 — следите за новостями в сообществе Добро.Центра «Гармония» СПбПУ ВКонтакте.

Фото — региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Северо-Запад

