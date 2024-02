Общественная палата РФ приглашает стать наблюдателями на выборах Президента

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В период с 15 по 18 марта 2024 года на площадке Общественной палаты Российской Федерации будет развернут Ситуационный центр по наблюдению за голосованием при проведении выборов Президента Российской Федерации.

Для обеспечения работы Ситуационного центра Общественная палата РФ ведёт набор волонтёров, которые будут обрабатывать обращения граждан, осуществлять связь с общественными наблюдателями на местах, вести видеонаблюдение, помогать в наблюдении за дистанционным электронным голосованием и коммуникации с посетителями Ситуационного центра.

Волонтёры Ситуационного центра проходят предварительный инструктаж, обеспечиваются необходимым для работы оборудованием, а также горячим питанием и экипировкой. Часы работы в Ситуационном центре учитываются в личной книжке волонтёра, каждый волонтёр будет поощрен благодарственным письмом Общественной палаты РФ.

Период работы волонтеров – с 15 по 18 марта, регистрация осуществляется по ссылке: https://dobro.ru/event/10573290#10754154 Обращаем внимание, что регистрация заканчивается 22 февраля.

В работе Ситуационного центра кроме волонтёров также участвуют стажёры, по традиции набираемые из числа студентов российских вузов. Обучающиеся получают возможность познакомиться с работой Общественной палаты Российской Федерации и применить полученные в учебном заведении навыки на практике. Проявившие себя с лучшей стороны стажёры будут представлены к наградам, получат возможности для дальнейшего профессионального роста.

Период работы стажеров: с 5 февраля по 25 марта 2024 года.

Стажировка может быть приравнена к прохождению учебной практики.

Регистрация стажёров осуществляется по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65b22f2ef47e735a5183ffae/.

Контактное лицо в ГУУ – Яшков Иван Дмитриевич, специалист отдела воспитательной и культурно-массовой работы УМПиВР: id_yashkov@guu.ru, внутренний тел.: 36-91.

