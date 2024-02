Нефтеперерабатывающие заводы «Роснефти» – победители конкурса «Лидеры природоохранной деятельности России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Самарские нефтеперерабатывающие заводы НК «Роснефть» в очередной раз стали победителями Всероссийского экологического конкурса «Лидер природоохранной деятельности России». Высшие награды получили Куйбышевский, Сызранский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Деятельность всех предприятий Компании направлена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Сызранский НПЗ победил в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности». В 2023 году экологическая лаборатория завода успешно прошла процедуру подтверждения компетентности. Экспертная проверка показала, что лаборатория полностью соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериям аккредитации. На заводе успешно реализуются экологические проекты по повышению надёжности трубопроводов, эффективному управлению водными ресурсами, рекультивации земель, восполнению биоресурсов в регионе присутствия.

На предприятии в круглосуточном режиме ведется мониторинг состояния воздушной среды, воды и почвы, который выполняют три современных стационарных и один передвижной экологические посты, а также мобильная лаборатория.

Сотрудники санитарной лаборатории Сызранского НПЗ в 2023 году выполнили около 300 тыс. различных анализов, в том числе воды, воздуха, почвы и грунта.

Куйбышевский НПЗ одержал победу в номинации «За экологическую ответственность». На заводе реализуется масштабная инвестиционная программа модернизации производственных мощностей. Благодаря переводу установок на природный газ, запуску новых промышленных объектов, а также проведенным природоохранным мероприятиям нагрузка на атмосферу снизилась в 2,5 раза за последние несколько лет. Забор воды из природных источников сократился на 20%. Объём сточных вод снизился на 10%. В результате модернизации блоков оборотного водоснабжения, реконструкции водозабора и водоводов, доля оборотной воды в водоснабжении предприятия превысила 91%. Общий объём вложений предприятия в охрану окружающей среды за последние шесть лет превысил 12 млрд рублей.

Новокуйбышевский НПЗ активно реализует комплексную экологическую программу. За последние пять лет завод снизил нагрузку на окружающую среду на 19%, количество образующихся отходов на 58%. Использование оборотной воды на предприятии возросло до 96%. На заводе выстроена многоуровневая система экологического контроля в режиме реального времени, которая позволяет предприятию обладать актуальной информацией о состоянии окружающей среды в зоне влияния и в оперативном порядке принимать меры по предотвращению возможного негативного воздействия.

На всех предприятиях «Роснефти» активно внедряются природоохранные технологии, реализуются масштабные экологические инициативы. Работники дочерних обществ Компании – активные участники всероссийских экологических акций «Кедры России», «Вода России», «Зелёная весна», «Час Земли». За 2023 год волонтёры Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского нефтеперерабатывающих заводов высадили 14 тыс. саженцев дубов, сосен, кедров, берёз на территориях парков и скверов, лесничеств Самарского региона. В акваторию Волги по итогам 2023 года было выпущено 225 тыс. мальков ценных пород рыб – сазана, стерляди, толстолобика, судака.

Для воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе на заводах реализуются социально-просветительские проекты. Организуются экскурсии, творческие конкурсы, акции экологической направленности.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

6 Февраля 2024 г.

