В ГУУ прошел товарищеский матч по футболу со Следственным комитетом

На минувшей неделе в спортивном комплексе Государственного университета управления прошёл товарищеский матч по футболу между командой руководства ГУУ и командой Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации.

Никогда ранее команды не встречались на игровом поле, поэтому на разминке игроки команд тревожно наблюдали за соперником, его подготовленностью и имеющими навыками.

Как и принято, мероприятие началось с его официального открытия. После построения и представления команд, гимна Российской Федерации и обмена капитанскими вымпелами, команды Управленцев и Следкома заняли свои места на игровом поле. Регламентом товарищеского матча было определено два тайма по двадцать минут.

Матч начался! Первое время игроки сражались за центр поля и прочитать замысел соперников было сложно. Все попытки скинуть мяч под удар нападающему, либо дриблеру прорваться к воротам противника сводились к нулю. Команды одинаково настойчиво пытались разыграть мяч и совершить непредсказуемый скоростной прорыв к воротам соперника.

Всё же данная тактика принесла успех команде ГУУ и гости пропустили мяч из-за ошибки своего вратаря – 1:0.

Команда Следкома перестроило тактическое построение на поле, увеличила темп игры, стала играть шире, пытаясь растянуть опекающих их игроков и оставить их в своей зоне, а сами с численным преимуществом выдвинуться к воротам Управленцев. Но Управленцы разгадали их задумку и, используя «провал» защиты, успешно контратаковали. Капитан и ректор ГУУ Владимир Строев со средней дистанции бьет точно в угол – 2:0.

Очень быстро гости отвечают хорошо спланированной атакой и, используя в атаке фланговых защитников через разыгрывающий центр, добиваются результата. Вратарь ГУУ несколько раз парировал удары, но защитное построение опорников не смогло удержать натиск игроков Следкома.

Первый тайм закончился со счётом 2:1.

Второй тайм команда Следкома начала сосредоточено, агрессивно играя в короткий пас, выстроившись по позициям и прижав команду ГУУ к воротам. Атаки шли одна за другой. Соперник доминировал у ворот Управленцев и ситуация была на грани. Но, воспользовавшись потерей мяча соперником, Управленцы отвечают быстрой и результативной контратакой и, разыграв комбинацию два в одного, забивают гол.

Невзирая на периодические замены игроков обеих команд, была заметна их усталость. В связи с травмой вынужден был покинуть поле проректор ГУУ Виталий Лапшенков.

Очередной розыгрыш ГУУ едва не стоил противнику пятого гола, но вратарь Следкома успел среагировать и снять катящийся мяч уже с линии ворот. После розыгрыша стандартного момента у ворот хозяев, мяч попал в стенку защитников и был сильно выбит прямо в створ противоположных ворот – их защитник не сумел удержать мяч, и пятый гол всё же случился.

В концовке матча, учитывая невозможность оппонентов в оставшееся время сильно повлиять на исход игры, голкипер Управленцев потерял бдительность и стал далеко выходить из ворот, в результате чего пропустил мяч буквально на последней секунде матча.

Товарищеский матч команд Государственного университета управления и Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации закончился победой команды ГУУ со счётом 5:2.

Поздравляем нашу команду, желаем дальнейших спортивных побед и с нетерпением ждем следующего матча! А заодно приглашаем всех сотрудников и преподавателей последовать примеру руководства и посещать спортивный комплекс и бассейн ГУУ.

