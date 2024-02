Высшая школа экономики приняла участие в работе стенда Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

6 февраля НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург был представлен на стенде северной столицы на Международной выставке-форуме «Россия». Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов провел квиз «Занимательная физика». А директор Центра современных медиакоммуникаций Вышки, телеведущая Арина Шарапова поделилась с посетителями секретами профессии телерепортера. Экспозиция «Регионы России» — сердце Международной выставки-форума «Россия». Здесь посетители могут познакомиться с главными достижениями каждого субъекта нашей страны, послушать лекцию и концерт, принять участие в мастер-классе и интерактивной игре и получить исчерпывающую информацию практически любой тематики — от космической промышленности до народных промыслов. В этом году участниками выставки стали все без исключения субъекты РФ, которые были представлены самыми передовыми организациями из сферы науки и образования, культуры и и бизнеса. В числе представителей Северо-Западного федерального федерального округа оказался и НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Два кампуса ВШЭ — московский и питерский — совместно подготовили для гостей выставки насыщенную программу. День начался с мастер-класса по созданию дизайнерских постеров, который провели студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. С помощью трафарета, акриловых красок и богатой фантазии любой желающий мог сделать и забрать домой собственный постер.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов выступил ведущим квиза «Занимательная физика». Пока формировались команды-участницы, он представил гостям стенда директора НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Анну Тышецкую. «Учиться в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге здорово и хорошо, — сказал Никита Анисимов. — Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге — это 8000 студентов. Это семь факультетов. Четверть всех программ — на английском языке. И еще это очень сложная учеба: проходной балл больше 95! Это самый международный кампус нашего университета. У нас много обменных программ. За прошедший год мы выстроили новые связи с Индонезией, Малайзией, Латинской Америкой. И все это — Высшая школа экономики — Санкт-Петербург!» После такого старта интеллектуальная викторина прошла весело и на одном дыхании. Директор Центра современных медиакоммуникаций факультета креативных индустрий Вышки, телеведущая Арина Шарапова на встрече с гостями выставки поделилась секретами профессии телерепортера. К огромной радости поклонников, она тут же на практике продемонстрировала, как нужно держать себя перед камерой, а затем устроила мастер-класс. Наравне с посетителями форума в качестве тележурналистов себя попробовали первый заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга Ирина Ганус, старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ — Москва Андрей Лавров, заместитель старшего директора по коммуникациям и советник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Алексей Рубцов и начальник Центра цифровых коммуникаций НИУ ВШЭ — Москва Максим Алексеев.

