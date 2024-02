Более 140 студентов из 50 университетов России приняли участие зимнем инженерном хакатоне Technohack’24 Передовой инженерной школы НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершил свою работу Technohack’24 — зимний инженерный хакатон Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия».

В нем приняли участие 144 студента из 50 университетов России. Студенты, обучающиеся на специальностях в области математики, физики, химии, биологии, программирования, геофизики и инженерии, в течение недели решали реальные инженерные задачи под руководством сотрудников ПИШ, экспертов исследовательских институтов СО РАН и технологических предпринимателей.

Работа на Technohack’24 велась по 6 направлениям: BIO, GEO, SPACE, SENSORS, DIGITAL, ECO. В день защиты на суд экспертов было предложено 27 проектов.

Директор ПИШ НГУ Сергей Головин высоко оценил проведенную студентами работу:

— Те доклады, которые мы сегодня заслушали, показывают, что за эту неделю ребята действительно сумели сделать очень многое в реализации своих проектов несмотря на плотный график. Слушаешь доклад — и не верится, что люди действительно впервые познакомились с этой задачей всего-навсего неделю назад. Не будем забывать, что помимо проектов у них были лекции, экскурсии, встречи с технологическими предпринимателями.

«Передовые инженерные школы» — федеральный проект Минобрнауки России, направленный на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Technohack’24 был задуман как возможность показать работу ПИШ НГУ в миниатюре, а также посмотреть на потенциальных студентов и пригласить в магистратуру мотивированных участников. В этот раз приглашение получили около 30 студентов. Остальным эксперты дали обратную связь об уровне знаний по предметам и рекомендации подтянуть то или иное направление до уровня необходимого для поступления в ПИШ НГУ.

В этом году в рамках зимнего инженерного интенсива «Технохак» впервые работал Школьный трек. В течение двух дней 60 школьников 9-11 классов из 8 школ Новосибирска и области создавали свои проектные решения. Technohack’24 стал отличной платформой для обмена опытом и знаниями, развития профессиональных навыков и подготовки студентов к будущей карьере. Многие из участников хакатона отметили, что это был бесценный опыт, который поможет им в дальнейшей учебе и работе.

