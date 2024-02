Более полумиллиона предпринимателей и самозанятых воспользовались поддержкой Центров «Мой бизнес» в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России подвело итоги работы региональной инфраструктуры поддержки бизнеса за 2023 год. Финансовой, образовательной, консультационной и другой поддержкой Центров «Мой бизнес» воспользовались более 550 тысяч человек. Данные мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Нацпроект курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Сегодня комплекс мер государственной поддержки сформирован таким образом, чтобы в первую очередь быть удобным для предпринимателей. Для тех, кому важна личная коммуникация, в регионах действуют Центры «Мой бизнес» — там можно получить консультационную поддержку по любым вопросам, связанным с ведением бизнеса. На сегодня каждый 10 предприниматель соприкасался с инфраструктурой поддержки МСП. Услуги оказываются разными подразделениями, ориентированными на поддержку конкретных направлений бизнеса. Например, центры поддержки инжиниринга и сертификации работают с производственными предприятиями, центры инноваций социальной сферы – с социальными предпринимателями, центры поддержки экспорта помогают малому и среднему бизнесу выйти на международные рынки», – отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Центры «Мой бизнес» кроме основного набора мер государственной поддержки запускают свои программы, ориентированные на запросы бизнеса конкретного региона.

«У каждого региона своя экономическая специфика, Центры «Мой бизнес» учитывают ее в своей работе. Так, например, в Хабаровском крае предпринимателям помогут с классификацией гостиниц. В Псковской будет запущена региональная программа по продвижению брендов. В Хакасии предпринимателям помогут в открытии бизнеса по франшизе, а также в обучении сотрудников МСП. Кроме того, регионы учитывают опыт друг друга и внедряют лучшие практики у себя в регионах», – пояснил председатель правления Национального агентства развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» Лев Кузнецов.

Расширяется и сама инфраструктура Центров «Мой бизнес». Так, например, с 2024 года под брендом «Мой бизнес» станут работать столичные центры услуг для бизнеса. Для повышения доступа субъектов МСП к мерам государственной поддержки аналогичные центры открываются и в новых регионах.

