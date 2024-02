Этот день в истории Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

В нашем специальном проекте к 125-летию Политехнического университета мы расскажем о событиях, произошедших в разные годы с 5 по 11 февраля.

6 февраля 2019 года Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Кремле с ректором СПбПУ, академиком РАН Андреем Рудским.

В начале беседы В. В. Путин поздравил политехников с предстоящим 120-летием университета, которое отмечалось в 2019 году. Затем Андрей Рудской рассказал главе государства о своём видении перспектив взаимодействия науки и промышленности, выстраивании отношений с правительством Санкт-Петербурга и планах развития вуза.

6–7 февраля 2020 года Политехнический университет проводил «Дни Политеха в Берлине». Форум проходил в рамках Российско-Германского года научно-образовательных партнерств 2018–2020. Программа двухдневного форума включала выставку научных разработок, панельные дискуссии, деловые треки. Также состоялся Европейский форум выпускников Санкт-Петербургского политехнического университета.

7 февраля 1941 года была спущена на воду советская крейсерская дизель-электрическая подводная лодка К-55. В 1932 году было решено создать компромиссный проект большой лодки, сочетавший как высокую скорость надводного хода эскадренной лодки, так и большую дальность плавания и мощное вооружение крейсерской.

Проект такой лодки, получивший обозначение КЭ-9 («крейсерско-эскадренная»), был предложен в начале 1935 года начальником отдела подводного кораблестроения НИИ военного кораблестроения М. А. Рудницким (в 1916 году он поступил на кораблестроительное отделение Санкт-Петербургского политехнического института, но уже на первом курсе был призван в армию, после революции учился в Морском инженерном училище, был слушателем Военно-морской академии). В честь своего создателя лодки типа «К» порой также обозначаются как КР («Крейсер Рудницкого»).

Эскизный проект лодки был утверждён 25 января 1936 года и передан в ЦКБС-2 для дальнейшей разработки под контролем Рудницкого. Характеристики проекта КЭ-9 были столь многообещающими, что в соответствии с принятой в 1936 году кораблестроительной программой, все строившиеся в дальнейшем большие подводные лодки должны были принадлежать к этому типу.

7 февраля 1906 года родился советский авиаконструктор, академик АН СССР. Герой Социалистического Труда Олег Константинович Антонов.

Олег Антонов был потомственным дворянином. Его прадед служил главноуправляющим казёнными металлургическими заводами Урала, чиновником по особым поручениям, имел чин действительного статского советника.

Олег Антонов с детства увлекался самолётами, занимался в школьном кружке любителей авиации. В 1924 году во время обучения на путейском факультете Саратовского университета построил свой первый планёр, организовал местный кружок любителей авиации.

В 1924 году участвовал во вторых Всесоюзных планёрных испытаниях в Коктебеле.

В 1925 году поступил на машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина, окончил его в 1930 году.

Талантливый молодой инженер в 1931 году возглавил техническую часть Высшей лётно-планерной школы в Коктебеле и Центрального бюро планерных конструкций Осоавиахима. В 1933 году стал главным конструктором планерного завода в Тушине. С 1938 года — ведущий инженер КБ Яковлева. В 1941 году Антонова назначили главным инженером планёрного управления Наркомата авиационной промышленности.

31 мая 1946 года постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова было основано опытно-конструкторское бюро, главным конструктором назначили О. К. Антонова. В 1952 году КБ Антонова перевели из Новосибирска в Киев, сохранив специализацию (военно-транспортные и пассажирские самолеты). Наиболее известные модели: лёгкий самолёт «Ан-2», пассажирский самолёт «Ан-24», средний транспортный самолёт «Ан-12», тяжёлый транспортный самолёт «Ан-124» («Руслан»), самый большой самолёт в мире «Ан-225» («Мрия»).

В 1953 году О. К. Антонов начал читать лекции по курсу конструкции самолётов в Киевском институте гражданского воздушного флота.

В 1962 году получил звание генерального конструктора ОКБ.

После смерти Олега Константиновича, предприятию было присвоено его имя. С 1984 года — ОКБ имени О. К. Антонова, с 1989 года — Авиационный научно-технический комплекс «Антонов», сейчас — ГП «Антонов».

8 февраля 1834 года в Тобольске родился выдающийся русский учёный, создатель периодического закона химических элементов Дмитрий Иванович Менделеев. В этом году исполняется 190 лет со дня его рождения.

Дмитрий Менделеев с золотой медалью окончил физико-математический факультет Педагогического института в Санкт-Петербурге. После выпуска получил место учителя гимназии при Ришельевском лицее в Одессе. Параллельно он готовился к и защите диссертации на звание магистра в Петербургском университете, поскольку хотел заниматься наукой. В 1857 году Д. И. Менделеев защитил диссертацию на тему: «Удельные объемы» и получил должность приват-доцента на физико-математическом факультете Петербургского университета.

Д. И. Менделеев наиболее известен как химик, но он был невероятно многогранным учёным. В сфере его интересов были самые разные вопросы. Он занимался исследованиями в области сельского хозяйства и промышленности, метрологии, воздухоплавания, кораблестроения.

С 1891 года он — директор основанной им Главной палаты мер и весов, член коллегии Министерства финансов.

Помимо науки и общественной деятельности, он 35 лет отдал преподавательской работе, придавал огромное значение просвещению и сам участвовал в организации учебных заведений.

Так, Д. И. Менделеев был одним из единомышленников и ближайших сподвижников С. Ю. Витте в деле организации Политехнического института в Санкт-Петербурге и по праву считается одним из его основателей. 21 января 1904 года Дмитрия Менделеева избрали Почётным членом Петербургского политехнического института .

Д. И. Менделеев был одним из инициаторов создания в Петербурге сообщества учёных, художников и литераторов. С 1878 году в квартире Менделеева проходили «менделеевские среды». Среди посещавших их профессоров был будущий декан металлургического отделения Политеха Николай Меншуткин , а среди художников — Иван Крамской и Николай Ярошенко, авторы портретов Менделеева. Ещё два изображения учёного принадлежат кисти Ильи Репина. его глубокие и самостоятельные суждения высоко ценились художниками.

8 февраля — День российской науки. Он установлен президентским указом в 1999 году, в честь 275-летия основания Российской академии наук. А в 2024 году РАН отмечает уже 300-летний юбилей!

8 февраля 1724 года был опубликован сенатский указ об учреждении Санкт-Петербургской Академии наук и художеств. Первым президентом академии стал учёный-медик Лаврентий Блюментрост. Чтобы академия соответствовала зарубежным аналогам, Пётр I пригласил многих иностранных учёных. В числе первых были физик Георг Бюльфингер, историк Г. Ф. Миллер, астроном и географ Жозеф Делиль, математики Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах.

Академия несколько раз меняла название: 1747 год — Императорская академия наук и художеств в Санкт-Петербурге, 1803 год — Императорская академия наук, 1836 год — Императорская Санкт-Петербургская академия наук.

Кстати, не следует путать её с Российской академией, созданной в 1783 году императрицей Екатериной II и княгиней Екатериной Дашковой (первым её председателем). В 1841 году эту академию присоединили к Императорской академии наук в виде особого отделения русского языка и словесности.

С 1917 по 1925 год главное научное учреждение Советской России, а после СССР именовалось Российской академией наук, затем — Академией наук СССР. В 1934 году АН СССР переехала в Москву. С 1918 по 1961 год появились свои академии во всех союзных республиках, кроме РСФСР, где были созданы региональные отделения Академии наук СССР.

После распада СССР, 21 ноября 1991 года Указом Президента Российской Федерации была воссоздана Российская академия наук как высшее научное учреждение России.

17 мая 2023 года Распоряжением Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина создано Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук .

Кстати, название «академия» происходит от имени античного героя Академа. В 387 году до н. э. друзья Платона пожертвовали ему деньги для приобретения места под философскую школу. Платон присмотрел уютную рощу к северо-западу от Афин. Считалось, что её посадил герой древнегреческой мифологии Академ, там же построил дом, там же был похоронен. Роща Академа дала имя школе Платона и впоследствии всем научным учреждениями мира.

10 февраля 1940 года изготовлены два первых Т-34 и начаты их испытания. На 17 марта в Москве назначен показ танков членам правительства, с этой целью организуется танкопробег Харьков — Москва. Учитывая важность мероприятия, конструктор танка Михаил Кошкин сам участвовал в танкопробеге.

