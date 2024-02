ЦСР представил концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов на Международном форуме «Россия» презентовал концепцию продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках.

«Мы понимаем, что иностранному туристу сегодня хорошо знакомы две столицы – Москва и Санкт-Петербург, и это подтверждают цифры. Вклад туристической отрасли в экономику Москвы в 2023 году составил 178 млрд рублей, это на 48% больше, чем годом ранее. При этом из общего числа туристов 24,5 млн на зарубежных пришлось 2,3 млн. В том же 2023 году Петербург посетило 9,4 млн туристов, из них 600 тыс. из-за рубежа. Вклад в экономику города составил 482,7 млрд рублей, это на 32% выше, чем в предыдущем году. Наша глобальная задача – распространить эту позитивную тенденцию на другие регионы страны. Открыть для иностранного туриста великую, интересную, комфортную и гостеприимную Россию», – сказал Павел Смелов.

В основе представленной концепции – налаживание широкой сети стабильных партнерских отношений на всех уровнях. В первый год реализации проекта будут сформированы долгосрочные партнерства, которые будут наполняться туристическими продуктами. Работа над продвижением турбренда России на внешних международных выставках, деловые миссии для российских туроператоров, ознакомительные туры для зарубежных турагентов, а также маркетинговое и диджитал-сопровождение проекта, инициирование обсуждений вокруг него актуальной повестки на крупнейших отечественных деловых форумах – далеко не все инструменты, которые планируется использовать.

В продвижении на внешние рынки может быть полезным региональный опыт. В частности, создание межрегиональных туристических маршрутов для иностранных гостей. Например, столица предлагает для зарубежных путешественников совместные проекты в рамках концепции «Москва+». Для интуристов разработаны совместные маршруты: с Санкт-Петербургом – «Два города – миллион впечатлений», с Московской областью – «Два ритма идеального путешествия», с Тюменской областью – «Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири», с Республикой Татарстан «Две столицы одного горизонта».

«В 2024 внимание будет направлено на 5 приоритетных стран: Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Итогом реализации представленной концепции станет ежегодный поток интуристов», – отметил генеральный директор ЦСР Павел Смелов.

Он также отметил, что формирование привлекательного образа страны для въездного туризма – задача, которая не может быть решена в одиночку. Центр стратегических разработок стал мультиформатной площадкой для взаимодействия экспертов, туроператоров, бизнеса и государства, объединив функции проектного управления, центра компетенций и координации.

Руководитель ЦСР анонсировал максимальное вовлечение в работу всех заинтересованные сторон. На подготовительном этапе важно собрать как можно больше экспертизы, чтобы выработать целостный подход к продвижению бренда страны. Он выделил три ключевые направления: сформировать целостный образ страны, разработать единый визуальный код присутствия за рубежом (адаптировав его в каждом конкретном случае под конкретные особенности стран-партнеров), активно интегрировать бренд России в работу бизнеса в целевых странах.

По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, привлечение бизнеса и регионов к программе продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках позволит достичь стратегической задачи Правительства Российской Федерации по въездному турпотоку в 16 млн туристов к 2030 году. Он также отметил, что помимо программы продвижения Российская Федерация продолжит реализовывать системные меры по развитию въездного туризма. «В 2024 году особое внимание уделим вопросам развития безвизового режима со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, упрощению анкеты электронной визы, цифровизации механизма групповых безвизовых обменов с Китаем и Ираном, расширению географии прямого авиасообщения», – сказал Никита Кондратьев.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI