Хранители истории. В Политехе прошло посвящение активистов «Движения первых»

2 февраля, в День воинской славы России, в Политехническом университете состоялось масштабное посвящение активистов «Движения первых» в ряды хранителей истории.

Патриотизм и историческая память — это одно из ключевых направлений «Движения первых», которое запустило проект «Хранители истории», посвящённый изучению истории и мемориалов. В Белом зале Политеха собрались более 500 ребят и педагогов, которые развивают музеи в своих школах и рассказывают о героических подвигах народа сверстникам.

Школьный музей — это отдельная кладезь информации ценного содержания. На региональном уровне мы очень бережём историю. Проект «Хранители истории» направлен на взаимодействие детей с местами памяти или знаковыми пространствами нашего великого города , — обратился к собравшимся председатель регионального отделения «Движения первых» Санкт-Петербурга Егор Киреев.

Хранителями истории стали 200 школьных музеев города. На церемонии активисты пообещали чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России, с гордостью и честью нести высокое звание хранителя.

Активистов наградили прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Анна Аверьянова и первый заместитель начальника штаба регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Сергей Скориантов.

После церемонии учащиеся и педагоги отправились на экскурсии: посетили Музей истории СПбПУ, музей боевой славы, читальный зал и Башню Политеха. Хранители познакомились с историей создания вуза, жизнью и бытом первых студентов, выдающимися открытиями и достижениями политехников. Представители Гуманитарного института провели деловую игру «Места памяти и знаний как пространство коммуникации между жителями и городом». А сотрудники Центра по работе с абитуриентами организовали встречи, на которых рассказали о поступлении в университет и взаимодействии вуза со школами.

В Политехе много памятников, которые стали настоящими достижениями науки и техники. Также сохранились аудитории и лаборатории, в которых когда-то совершались открытия исторического значения, а сейчас занимаются студенты. Конечно, для ребят, которые сохраняют память о важных событиях в жизни нашего народа, история науки непременно важна ,— отметил директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов.

