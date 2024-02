Финансовые новости: Банк России усилил защиту клиентов НПФ: новая редакция базового стандарта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Документ, который утвердил регулятор, вводит период охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Теперь клиент вправе в течение 14 дней расторгнуть договор, оформленный с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) через агента. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики.

Расширяется перечень сведений в ключевом информационном документе (КИД), который НПФ предоставляет клиентам перед заключением договора НПО. В первую очередь это связано с введением государственного страхования добровольных пенсионных накоплений. В КИД теперь должен быть раздел, посвященный системе гарантирования на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, где прописан размер возмещения и порядок выплат. По закону НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций. В КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете НПО результаты инвестирования средств клиента. Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента. Также НПФ не может уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов. Стандарт начнет применяться через 90 дней после размещения на официальном сайте Банка России. Фото на превью: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

