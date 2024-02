Учащийся ВКИ – бронзовый призер чемпионата Сибирского округа

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце января в Новосибирске состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах, в которых приняли участие более 300 сильнейших спортсменов из девяти регионов.

В течении трех дней проходили соревнования на дистанциях спринт, классика и трехэтапная эстафета по трассам, специально подготовленным снегоходами в районе лыжной базы ИЯФ и в Новом поселке.

За сборную Новосибирской области в чемпионате выступали учащиеся Высшего колледжа информатики: Дмитрий Опарин и Александр Демин.

В эстафете Дмитрий Опарин успешно пробежал первый этап, что помогло нашей команде занять третье место после лидеров из Красноярского края и Томской области.

Вторая команда Новосибирска, в которой выступал Александр Демин, заняла четвертое место.

Поздравляем наших ребят и желаем успехов в учебе и высоких спортивных достижений!

