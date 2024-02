Студентка НГУ побывала с экскурсией в кампусе СберУниверситета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Возможность ближе познакомиться с программами корпоративного университета Сбера получили 100 ребят со всей страны. Новосибирский государственный университет представила студентка 4 курса Института философии и права направления «Юриспруденция» Софья Рогова.

Девушка побывала на двухдневной экскурсии в корпоративном университете Сбербанка в Подмосковье. Среди участников мероприятия были студенты трех сибирских вузов — НГУ, ОмГУ и СФУ.

Посетить СберУниверситет в рамках мероприятия могли выпускники курса «Амбассадоры Сбера», студенты кафедр и совместных образовательных программ Сбера и сибирских вузов и победители конкурса «Молодой предприниматель».

— Тема цифровизации и технологий очень популярна, поэтому мне хотелось узнать что-то новое для себя, познакомиться с ребятами из этой области. Меня впечатлил масштаб СберУниверситета, возможности обучения и развития для сотрудников. Особенно порадовало качество организации, разнообразие и наполненность мероприятия. Было полезно и весело, — отмечает Софья Рогова.

Все участники мероприятия познакомились с программами обучения и побывали на мастер-классах и лекциях по бизнес-тематикам. Кроме того, экскурсию сопровождали интерактивные развлечения.

— На мой взгляд, такие проекты расширяют кругозор студентов, позволяют развивать коммуникативные способности, обмениваться опытом и идеями. Я действительно узнала много нового для себя. Особенно меня впечатлила жизненная история топ-менеджера Сбера Евгения Титова. Пример его жизненной позиции мотивирует молодежь на достижения и вселяет веру в свои силы. Также я поняла, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие и улучшение жизни людей вокруг и страны в целом. Благодарна Сберу за возможность участия в таком мероприятии! — рассказывает студентка.

Сбер является одним из ключевых партнеров Новосибирского государственного университета, с которым вуз сотрудничает по разным направлениям. Так, уже не первый год на Факультете информационных технологий НГУ проводится зимняя и летняя школа «СберЛаб-НГУ». А в конце декабря 2023 года НГУ стал одним из победителей конкурса, проводимого Правительством РФ, на создание Центров искусственного интеллекта. НГУ будет разрабатывать тематику «Строительство и городская среда («умный город»). Условия конкурса предусматривают совместное финансирование работы центра государством и индустриальными партнерами университета. Одним из основных партнеров вуза по проекту является Сбербанк.

