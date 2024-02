Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Новый сезон проекта учащихся и выпускников факультета гуманитарных наук Вышки «Лингвоподкаст», во второй раз победивший в конкурсе студенческих проектов ФГН, увидел свет. Главная цель подкаста — рассказать, как развиваются языковые технологии и чем занимаются лингвисты в академии и индустрии. Второй сезон будет выходить не только в аудио-, но и в видеоформате. Его первый выпуск уже доступен для просмотра.

Команду проекта в новом сезоне представляют Мария Бочарова, Андрей Чиркин, Вероника Артибякина и Татьяна Еремичева.

В первом сезоне «Лингвоподкаста» ведущие вместе с гостями обсудили три образовательных трека Школы лингвистики, участие в олимпиадах, обучение за границей и работу в индустрии. Второй сезон будет посвящен особенно актуальным темам, например: как нейролингвисты помогают людям с патологиями речи, каковы ведущие тренды в синтезе речи и как развивается мир больших языковых моделей. Помимо новых гостей из самых разных сфер, в «Лингвоподкасте» появился новый формат — видео. Теперь выпуски можно будет не только слушать, но и смотреть.

Новый сезон стартовал с обсуждения психо- и нейролингвистики. Продюсер и ведущая подкаста — Мария Бочарова, выпускница образовательной программы «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» ВШЭ, стажер-исследователь Лингвистической лаборатории по корпусным технологиям ВШЭ. В студию она пригласила стажера-исследователя Центра языка и мозга ВШЭ Татьяну Еремичеву, чтобы поговорить о том, кто и как работает в сфере нейронаук. Также они обсудили:

как психолингвисты помогают выявлять речевые нарушения и разрабатывают методы коррекции таких нарушений;

что влияет на успешность освоения навыка чтения у детей и как работает «батарея» тестов;

как проводятся эксперименты и собираются данные в Центре языка и мозга.

Шел разговор и о направлениях работы Центра языка и мозга. Татьяна Еремичева рассказала о методах нейровизуализации и инструментах, которые применяются в исследованиях, а также поделилась опытом полевых экспериментов. «Нейролингвисты собираются, берут с собой шапочки, ЭЭГ и едут в горный аул?» — заинтересовалась Мария Бочарова. Татьяна Еремичева ответила, что это пока только мечты: «Сейчас в аул можно провезти только портативный айтрекер в рюкзаке. И с его помощью изучать паттерны движения глаз у носителей разных диалектов адыгейского языка».

Авторы подскаста уверены, что второй сезон проекта окажется интересен не только студентам-лингвистам, но и выпускникам технических направлений, интересующимся NLP, биоинформатикой, работой с текстовыми данными. Также подкаст будет полезен представителям ИТ-сферы (data scientists, аналитикам), академическим работникам, проводящим собственные исследования, связанные с технологиями и языком, да и вообще всем людям, интересующимся технологиями.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI