Серебряные медали преподавателей НГУ в областной Спартакиаде по плаванию

В бассейне Сибирского университета путей сообщения прошли соревнования по плаванию среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений Новосибирской области в рамках Спартакиады «Бодрость и здоровье».

Команда НГУ заняла второе место в общем зачете среди 10 вузов, пропустив вперед только хозяев соревнований. Наши спортсмены показали отличные результаты!

1 место в мужской эстафете 4*50 м вольным стилем заняли:

Игорь Папшев (инструктор УСОЦ НГУ)

Константин Рогачев (инструктор УСОЦ НГУ)

Сергей Тимофеев (доцент КафФВ НГУ)

Андрей Пономарев (аспирант ФФ НГУ)

В личном зачете в разных возрастных группах на первую ступеньку пьедестала вновь поднялись: Константин Рогачев, Сергей Тимофеев и Андрей Пономарев, а инструктор УСОЦ Юлия Петрович заняла второе место.

Весомый вклад в командный зачет внесли также: доцент ММФ Святослав Белинский, инструктор УСОЦ Вячеслав Папшев, преподаватели кафедры физвоспитания Александр Созинов, Анна Тимофеева, Наталья Баранова и Екатерина Бодрова, заведующий отделом КТ ФИТ Екатерина Толкачева и аспирант ФФ Сергей Пономарев.

Поздравляем наших преподавателей и сотрудников с успешным выступлением и благодарим тренера по плаванию Сергея Тимофеева за организацию и подготовку команды.

