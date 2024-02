Санкт‑Петербургский университет встречает свое 300‑летие | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

5 февраля Дворцовый мост украсили флаги, а четыре фасада зданий ― световые инсталляции с символикой СПбГУ. Кроме того, в этот день в 20:05 на телеканале «Россия‑Культура» состоится премьера цикла документальных фильмов, посвященных 300‑летию Санкт‑Петербургского университета. В первой серии речь пойдет об истории создания Университета и его традициях, а также о вкладе знаменитых ученых и выпускников в развитие отечественной и мировой науки.

В ночь с 7 на 8 февраля в Университете пройдет мероприятие «Планета спорта Же де Пом», получившее название в честь первого крытого спортивного сооружения в России, которое расположено на территории Санкт‑Петербургского университета. Здесь в 19:00 начнутся соревнования по восьми видам спорта, включая киберспорт, их участниками могут стать все желающие студенты и сотрудники СПбГУ. В 23:00 универсантов приглашают на каток Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района, где они смогут на льду встретить день рождения Университета. Сеансы катания будут проходить до 05:00. Вход на каток и прокат коньков для универсантов ― бесплатный, проход на ледовую арену по студенческим билетам и удостоверениям сотрудника СПбГУ.

Старт празднованию дня рождения Университета 8 февраля по традиции ровно в полдень даст выстрел из пушки Петропавловской крепости. Право произвести его в этом году будет предоставлено председателю Коллегии почетных профессоров и Комиссии по этике СПбГУ Геннадию Богомазову, а также двум универсантам, принявшим решение отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции: врачу — анестезиологу‑реаниматологу отделения анестезиологии‑реанимации Клиники СПбГУ Александру Бабиеву и магистранту СПбГУ из Донецка Владимиру Сухинину.

Также в этот день будет подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским университетом и Государственным музеем истории Санкт‑Петербурга. Подписи под документом поставят первый проректор СПбГУ Марина Лаврикова и заместитель генерального директора по просветительской деятельности музея Ирина Карпенко.

В Москве ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев выступит в рамках празднования 300‑летия Университета на стенде Санкт‑Петербурга, представленном на международной выставке‑форуме «Россия», а ведущие ученые СПбГУ проведут для гостей презентации и мастер‑классы.

В 16:00 в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоится презентация и церемония гашения почтовой марки, посвященной 300‑летию СПбГУ, а также награждение победителей всероссийского конкурса на разработку эскиза для ее создания. Свои работы прислали более 100 молодых художников и дизайнеров, а лучшую работу выбрало экспертное жюри, в которое вошли ведущие преподаватели СПбГУ и сотрудники АО «Марка». В завершение церемонии все участники смогут принять участие в посткроссинге и отправить своим друзьям и близким открытку с юбилейной маркой: почтовый ящик будет установлен прямо в здании Университета.

8 февраля — это день рождения не только Университета, но и одного из самых известных универсантов — выдающегося химика Дмитрия Менделеева. В 2024 году СПбГУ отметит 190 лет со дня его рождения открытием онлайн‑выставки «Д. И. Менделеев — три службы Родины». А о важнейших событиях, происходивших в жизни СПбГУ, расскажет онлайн‑выставка «История Университета в знаках и значках». Кроме того, в СПбГУ пройдет семинар «Alma mater российской петрографической школы», посвященный открытию обновленной экспозиции Петрографического музея СПбГУ. Его участники смогут посетить открытые лекции ведущих ученых Университета и с экскурсионной программой осмотреть систематические, тематические и мемориальные коллекции Петрографического музея.

Вечером 8 февраля в 17:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Отметить юбилейную дату могут не только его студенты или сотрудники: 8 февраля в «Шагах “ВКонтакте”» стартует вызов, посвященный 300-летию СПбГУ. Каждый, кто успеет пройти 300 тысяч шагов за указанный срок, получит тематическую награду в список достижений.

9 февраля в 12:00 состоится презентация новой фирменной ливреи самолетов авиакомпании «Россия». К юбилею Санкт‑Петербургского университета было разработано семь вариантов дизайна, один из которых был выбран по итогам открытого голосования, участие в котором могли принять все универсанты.

В 14:00 в здании Двенадцати коллегий пройдет торжественное открытие галереи портретов ректоров Императорского университета, Петроградского университета, Ленинградского государственного университета и СПбГУ. Она будет располагаться на парадной лестнице рядом с Актовым залом, где проводятся заседания Ученого совета СПбГУ и другие торжественные мероприятия.

