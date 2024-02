Размещение замещающих облигаций для Еврооблигаций CBOM-24 EUR

Source: MIL-OSI Russian Language News

Размещение замещающих облигаций для Еврооблигаций Московского Кредитного Банка 5.15% до 20 февраля 2024 года (ISIN RegS: XS1951067039, ISIN 144A: XS1951067542) (далее – «Еврооблигации»).

05.02.2024 г. начинается размещение замещающих облигаций серий ЗО-2024-01 путем их обмена на Еврооблигации. Размещение продлится до 15.02.2024 г. Для принятия участия в замещении Вам необходимо обратиться к Вашему брокеру/депозитарию. Предлагается два способа участия в замещении: биржевой и внебиржевой. Использовать биржевой способ размещения можно, если Ваши бумаги хранятся в НРД. В рамках биржевого способа размещения Вашему брокеру будет необходимо выставить адресную заявку на бирже в порядке, указанном в эмиссионной документации.

Ключевые даты при замещении:

Для биржевого замещения:

Дата начала размещения: 05.02.2024 г.

Дата окончания размещения: 15.02.2024 г.

Даты приема заявок на бирже:

С 05.02.2024 г. по 13.02.2024 г.

Дата расчетов: 14.02.2024 г.

(резервный день для замещения 15.02.2024 г.)

Для внебиржевого замещения:

Дата начала размещения: 05.02.2024 г.

Дата окончания размещения: 15.02.2024 г.

Даты приема оферт в книгу заявок:

С 9:00 (по московскому времени) 05.02.2024 г. до 16:00 (по московскому времени) 13.02.2024г.

Дата расчетов: 15.02.2024 г.

Подробно процесс участия в размещении, приглашение делать оферты, формы оферт раскрыты в Документе, содержащем условия размещения (https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1821951).

