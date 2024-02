Проекты студентов ВШЭ вошли в топ-10 стартапов молодежных акселераторов Сбера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Фото: Поколение Tech / ВКонтакте

Бизнес-проекты Александра Зыкова и Никиты Нехаенко, первокурсников образовательной программы «Бизнес-информатика» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, оказались в топ-10 лучших стартапов молодежных акселераторов Сбера. Кроме того, недавно ребята также приняли участие в ТВ-шоу «Гонка стартапов», которое выходит еженедельно на телеканалах «Пятница!» и «Суббота!». Акселераторы Сбера позволяют молодым специалистам прокачать предпринимательские навыки, а также показать собственные наработки инвесторам и представителям крупных компаний. Александр Зыков разработал проект под названием “Automarket”. Придуманные им умные тележки для супермаркетов с помощью машинного зрения сканируют товары, которые в них кладет клиент, и автоматически заполняют корзину в мобильном приложении. Александр Зыков

«“Automarket” занимается инновационной разработкой в ритейле. Мы внедряем искусственный интеллект и роботизированные установки в обычные продуктовые магазины и создаем ритейл будущего. У нас есть несколько технологических разработок: умные тележки с автопилотом, умные тележки с ИИ-сканером товаров, умные корзины и кейс для сборщиков заказов с навигацией по магазину. Наши проекты помогают торговым сетям увеличить пропускную способность кассовой зоны, увеличить средний чек клиента, сократить время сборки заказа и повысить качество сборки. Сейчас у нас проходят несколько пилотных проектов в торговых сетях России, но мы будем расширять производство, и в ближайших планах у нас открытие первого магазина с умными тележками. Идея стартапа родилась два года назад, когда в магазине я провел очень много времени в очередях, после чего начал придумывать, как можно улучшить процесс совершения покупок. Прохождение акселератора Сбера заняло где-то год. Для начала обучения в нем нужно было только подать заявку и потом уже выполнять множество заданий и работать с ментором. Попадание в топ-10 — результат большой работы, поэтому я бы сказал, что он был закономерен и логичен». Никита Нехаенко представил проект “ParkAR” — мобильное приложение с дополненной реальностью, благодаря которому можно создавать 3D-навигацию, квесты и игры для посетителей парков и отсматривать аналитику активности. Никита Нехаенко

«Эта история началась в 8-м классе. Мне нравилось программирование, нравилось играть в игры, и я подумал: «Почему бы мне не совместить это?» Так я стал разработчиком игр. Сначала делал в одиночку, потом понял, что можно масштабироваться, и нашел команду. Мы ездили на олимпиады по разработке игр, но позднее я понял, что тут нужны деньги, а деньги в разработке игр особо не крутятся, и я решил заняться чем-то другим. Меня заинтересовала технология дополненной реальности, которая сейчас используется активно за рубежом и практически не применяется в России. И я подумал: «Почему бы не сделать приложение на основе этой технологии?» Так я начал разрабатывать приложение с дополненной реальностью для своего города — Симферополя: что в нем можно посмотреть, какие есть достопримечательности. Это оказалось очень интересно, и я решил развиваться в этом направлении. Нашел команду — дизайнера, юриста, менеджера, с которыми мы начали новый проект. Сначала шло тяжело, но потом мы поменяли подход, стали участвовать в разных конкурсах — и получили поддержку. Мы начали побеждать, это очень мотивировало, хотелось достигать больших успехов, так мы и попали в акселератор Сбера. Наше приложение “ParkAR” предназначено для посетителей природных и развлекательных парков. С его помощью люди могут разнообразить досуг: узнать о ближайших мероприятиях в парке, посмотреть местные достопримечательности в VR-реальности, сыграть в виртуальные квесты. Администрация парков получит возможность улучшить взаимодействие с посетителями, просматривать статистику по использованию приложения. И все это благодаря технологии дополненной реальности, которая геймифицирует процесс и увеличивает число скачиваний приложения».

