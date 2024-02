Приглашаем на конкурс и форум Российских Студенческих Отрядов

Source: MIL-OSI Russian Language News

К 65-летнему юбилею движения студенческих отрядов и 20-летию Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО) Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России приглашает студентов ГУУ принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучший студенческий отряд» и Всероссийском карьерном форуме «Труд Крут».

Всероссийский конкурс «Лучший студенческий отряд» стартовал 25 января, в День российского студенчества. Призовой фонд Конкурса составляет 10 000 000 рублей. Для участия в нём необходимо до 25 февраля зарегистрировать в «Личном кабинете бойца РСО» действующий отряд в полном составе или командира вновь созданного отряда. После регистрации участнику необходимо собрать на платформе состав своего отряда и выполнять задания с марта по октябрь. Победитель будет объявлен на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет с 22 по 24 ноября в Москве.

Всероссийский карьерный форум «Труд Крут» с участием школьников, студентов и молодых специалистов из 89 субъектов страны пройдёт с 16 по 17 февраля на площадках Международной выставки — форума «Россия», которая объединит более 5 000 участников. Форум объединит в себе пять форматов: образовательный, ворк-шоп, выставку, интерактив и деловую программу. Регистрация проходит на сайте Форума.

Всю дополнительную информацию об этих событиях можно узнать на официальном сайте РСО.

