Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Первый поток слушателей прошёл обучение по программе «Речевые приемы в публичном выступлении». Это стало возможным благодаря сотрудничеству ГИТИС и СПбПУ. Программа стартовала 25 января в формате онлайн и завершилась очными занятиями 2–3 февраля в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех». Преподаватель курса — Вера Камышникова, заведующая кафедрой сценической речи Российского института театрального искусства «ГИТИС», профессор, заслуженный деятель искусств РФ.

Тема речевых приёмов в публичном выступлении очень актуальна, особенно для преподавателей университета. Им важно не только завладеть вниманием аудитории, но и поддерживать живой контакт и эффективно общаться с молодым поколением.

В основном педагоги по сценической речи работают с будущими актёрами и режиссёрами. Программа “Речевые приёмы в публичном выступлении” позволяет нам встретиться с представителями других речевых профессий. Это для нас новая территория и проверка на необходимость такой тематики для образовательных организаций. Неважно, кто наш слушатель — актер или учёный, инженер или менеджер. В своей программе мы постарались учесть особенности современной аудитории и поделиться опытом работы над голосом и речью, а также законами создания речевого имиджа , — подчеркнула Вера Камышникова.

Преподаватели прошли речевой тренинг, освоили интонационные модели и особенности голосового диапазона, научились управлять жестами, мимикой и речью, профессионально использовали приёмы речевого взаимодействия.

Программа вызвала большой интерес у политехников, даже пришлось проводить конкурсный отбор на обучение. Педагоги освоили приёмы актерского мастерства, научились управлять вниманием аудитории, быстро восстанавливать “уставший” голос, справляться со скованностью и неуверенностью в себе , — рассказала ведущий специалист Центра развития дополнительного образования СПбПУ Виктория Сенчугова.

Проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов отметил, что одним из приоритетов политики университета является развитие компетенций преподавателей. Поэтому очень важно привлекать лучших экспертов, запускать новые форматы повышения квалификации сотрудников.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI