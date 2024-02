«Первый университет»: телеканал «Культура» покажет фильмы об истории СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ключевые персонажи каждой из четырех картин — научные работники и педагоги, которые рассказывают о своих достижениях и открытиях в разнообразных сферах науки. В съемках также принимают участие известные выпускники, чья работа и по сей день связана с Университетом.

Первая серия познакомит зрителей с традициями универсантов, с историей создания главного корпуса СПбГУ — здания Двенадцати коллегий, а также с тем, как Университет развивался в XIX веке.

Во второй части рассказывается о развитии точных наук в стенах СПбГУ и знаменитых физиках, о вкладе отечественных ученых в разработку Большого адронного коллайдера и о математической школе, а также о создании уникального российского квантового компьютера.

Третий фильм посвящен кафедре генетики СПбГУ. Университет стал первым высшим учебным заведением страны, в котором она была открыта. Фильм также расскажет о палеонтологической школе СПбГУ, одной из старейших в России.

Четвертая часть — о создании восточного факультета, на котором изучается самое большое число диалектов Азии и Африки в мире, о Высшей школе менеджмента, одной из ведущих бизнес‑школ мира и первой в России, получившей три иностранные аккредитации, о развитии и успехах Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, об организации медицинской и лечебной сфер, включающих в себя Клинику высоких технологий имени Н. И. Пирогова и Институт трансляционной биомедицины. Здесь медики, физики и математики одновременно изучают психологию и педагогику.

