Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Игорь Гурович, дизайнер, художник, академический руководитель бакалаврской программы «Коммуникационный дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ в Ереване: «Тема фестиваля Параджанова 2024 — коллаж в анимации. Как и в прошлом году, организаторы и жюри будут рады работам экспериментальным, следующим скорее бунтарскому духу мастера, нежели использующих его формальные решения. Параджанов — великий рассказчик. Трогательные и удивительные рассказы есть в каждой из его станковых работ и в его фильмах. Мы очень надеемся, что хронометраж в 120 сек не помешает авторам сделать настоящее, законченное, глубокое высказывание. Мы будем рады историям — веселым и грустным. Будем рады любым технологическим экспериментам в области графики, монтажа и звука. Мы призываем вас воспринять коллаж как максимально широкий охват пластических возможностей. Нам бы хотелось создать вместе с вами представление о коллаже XXI века, создать образ по-прежнему молодого и по-прежнему актуального метода».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI