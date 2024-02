Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирском государственном университете прошел практический семинар для международных служб университетов России «Рекрутинг и межвузовское сотрудничество: ПРАКТИКА». Организаторами встречи выступили НГУ и Ассоциация восточно-европейских университетов (EEUA).

В работе семинара приняли участие представители сорока пяти вузов из разных регионов страны — от Европейской части до Якутии.

— Встреча прошла плодотворно, обсудили новые подходы и механизмы по привлечению иностранных студентов к обучению в университетах РФ, обменялись накопленным опытом, — отметил президент Ассоциации Богдан Вороновский.

Такого рода семинары по обмену опытом помогают расширить инструментарий для проведения работы по привлечению иностранных абитуриентов, поэтому университет охотно участвует в организации и проведении подобных мероприятий.

— Что-то из наработок наших коллег мы внедрим и в своей работе, это поможет выработать единые подходы в работе по продвижению университетов Новосибирской области за рубежом, — подчеркнул один из ведущих семинара, начальник Управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак.

Напоминаем, в настоящее время в НГУ, не считая зарубежных программ по изучению русского языка, обучается около 1700 иностранных студентов. В рамках программы развития университету необходимо к 2030 году выйти на рубеж в три тысячи иностранных студентов. И эта задача планомерно решается.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI