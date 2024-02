Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Современные университеты сталкиваются с вызовами эры информационных технологий, и внедрение электронных библиотечных каталогов становится ключевым шагом в обеспечении эффективного доступа к знаниям и ресурсам.

С 2024 года у Научной библиотеки ГУУ заработал новый электронный каталог. Разработанный с учётом потребностей студентов, преподавателей и исследователей он предоставляет расширенные возможности пользователям.

Став неотъемлемой частью современной образовательной среды университета, электронный каталог обеспечивает мгновенный и удобный доступ к широкому спектру учебных материалов, включая книги, статьи, журналы и мультимедийные ресурсы. Каталог интегрирован с Личным кабинетом ГУУ, поэтому пользователи могут получать доступ к ресурсам в любом месте и в любое время, что особенно важно для дистанционного обучения.

Реализовано «единое окно» доступа к собственным ресурсам библиотеки и к внешним информационным ресурсам. Бесшовный переход в электронно-библиотечные системы (ЭБС) через электронный каталог обеспечивает единый вход для пользователей, минимизируя переходы между различными системами. Такая интеграция позволит существенно упростить процесс поиска и повысить эффективность исследовательской работы студентов и преподавателей.

Электронный каталог обеспечивает различные сервисы пользователям по доступу к информации, поиску, просмотру, заказу нужной литературы. Пользователи делятся на незарегистрированных – сторонних пользователей, и на зарегистрированных пользователей – читателей библиотеки. Для них определены разные права доступа к функциям и ресурсам системы. Незарегистрированному пользователю доступны для поиска и просмотра библиографические записи в электронном каталоге, а также электронные информационные ресурсы открытого доступа. Зарегистрированному пользователю доступен просмотр электронных документов, представленных в PDF-формате и имеющих статус непубличных, а также возможности личного кабинета – читатели библиотеки могут заказывать и резервировать литературу в дистанционном режиме. Также пользователям доступна адаптированная версия для смартфонов.

Значительно расширены поисковые возможности. В электронном каталоге представлены простой поиск путём ввода поискового запроса в единую поисковую строку с возможностью установить различные уточняющие фильтры и расширенный поиск. Поиск по словарям позволяет искать по сформированным словарям, таким как «Издательство», «Признак авторства ГУУ», «Ключевые слова» и др. Кроме того, можно проводить сквозной поиск, то есть одновременный поиск по библиотечному фонду Научной библиотеки ГУУ и ресурсам ЭБС. Можно искать похожие документы (ассоциативный поиск), проводить полнотекстовый поиск.

Сейчас электронный каталог ГУУ – это не просто платформа, которая собирает информацию о информационно-библиотечных ресурсах университета, это центр взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI