Как получить опыт работы по специальности и заодно написать диплом?

Студентка 4 курса направления «Менеджмент в спортивной и фитнес индустрии» София Сорокина точно знает ответ на этот вопрос. Редкий случай на нашем сайте – материал полностью написан его героиней. Будьте как София, рассказывайте о своём положительном опыте другим студентам.

На первом курсе мне, как спортсмену, было интересно как спорт может помочь детям с ограниченными возможностями. И я начала реализовать проект по популяризации адаптивного спорта на занятиях по проектной деятельности в ГУУ. Когда Кристина Олеговна (Начальник управления молодежной политики и воспитательной работы, ассистент кафедры Управления в здравоохранении и индустрии спорта ИУПСиБК) позвала студентов моей кафедры помочь в организации открытого турнира по адаптивному хоккею среди незрячих и слабовидящих, я согласилась не раздумывая. Мне понравилось это направление, я выбрала популяризацию адаптивного хоккея темой моей дипломной работы.

Мой проект включает в себя сотрудничество с самой большой хоккейной командой в России «Фортуна» и заключается в информационном сопровождении деятельности команды в социальных сетях. Например, публикация информации об игроках, видео-интервью и научные статьи о влиянии адаптивного спорта на социализацию детей с нарушениями зрения.

Хочу отметить важную роль моего наставника учредителя АНО ресурсный центр «Одна семья», координатора хоккейной команды «Фортуна» Беларëвой Алины Борисовны, вот как она отзывается о важности развития адаптивного хоккея в России: «В других странах незрячий хоккей развивается уже более 50 лет. Мы не должны отставать от них. Когда состоится международный чемпионат, мы должны достойно представить свою страну в этой дисциплине».

Сегодня всё чаще преподаватели в ГУУ агитируют студентов принимать участие в волонтёрской деятельности. Я полностью согласна с их точкой зрения, ведь этот опыт может положительно сказаться на вашем самоопределении и дальнейшем устройстве по специальности.

