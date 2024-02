Дмитрий Вольвач: в 2023 году рост ВВП ЕАЭС оказался больше, чем рост мирового ВВП

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице Казахстана – городе Алматы состоялось первое после обновления состава коллегии ЕЭК заседание Евразийского межправительственного совета под председательством Бакытжана Сагинтаева с участием глав правительств стран ЕАЭС.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач прокомментировал итоги встречи, предстоящие планы и дальнейшие перспективы интеграционной повестки для стран «евразийской пятерки».

«Главы правительств стран Евразийского экономического союза подвели итоги председательства России в ЕАЭС в 2023 году. Для всех стран год был успешен в торгово-экономической сфере, – отметил Дмитрий Вольвач. – Совокупный объем инвестиций в основной капитал стран-участниц ЕАЭС увеличился на 10%. Предприниматели наших государств активно сотрудничают, запускают и масштабируют совместные производства. Всё это укрепляет экономику России, дает импульс для роста».

Согласно статистике, товарооборот России с партнерами по ЕАЭС в 2023 году увеличился на 9% – до 6,6 трлн рублей. Выросло производство промышленной продукции, опережающими темпами выросла обрабатывающая промышленность – на 7,4%. Прирост совокупного ВВП Союза, несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, в 2023 году достиг 3,7 % – это больше, чем рост мирового ВВП.

Премьеры стран ЕАЭС уделили особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. Одобрили несколько новых проектов, в том числе – инициативу «евразийской пятерки» о расширении перечня приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта, о развитии восточной ветки международного транспортного коридора «Север-Юг», создании железных дорог и реконструкции автотрасс.

«Особое значение имеют проекты по модернизации и строительству автомобильных и железнодорожных путей сообщения, направленные на развитие евразийских транспортных коридоров и перспективных логистических маршрутов, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. –Большие перспективы у проекта «Евразийский агроэкспресс» – совместного проекта государств Союза по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Например, в прошлом году поставки зернобобовых культур выросли в три раза, а поставки масложировой продукции – на 18%. Это фасоль, чечевица, растительные масла, маргарины, соусы».

Участники заседания уделили особое внимание цифровой повестке, продвижению электронной коммерции и совершенствованию интегрированной информационной системы ЕАЭС. В 2023 году российский рынок электронной коммерции увеличился на 25-30% и достиг 6,6 трлн. руб.

«Мы пытаемся с пользой для бизнеса отрегулировать все процессы, – отметил Дмитрий Вольвач. – На уровне Таможенного кодекса определены правила ввоза на территорию Союза товаров, приобретенных посредством электронной торговли. Это позволит гражданам избежать таможенных формальностей при оформлении и подаче деклараций».

Ранее «на полях» заседания Евразийского межправительственного совета министр экономического развития России Максим Решетников заявил о назревшей потребности в создании на пространстве ЕАЭС оптимальных условий для развития национальных и евразийских маркетплейсов.

Страны Союза, по его словам, в данный момент разрабатывают Соглашение об электронной торговле, которое позволит защищать интересы потребителей по единым правилам в каждой стране Союза, независимо от того, в какой из них был куплен товар. Речь идёт об общих требованиях к обязательным сведениям о товарах и механизмах их возврата, а также о возможности граждан стран Евразийского экономического союза использовать любые национальные платежные инструменты при покупках на маркетплейсах.

