Дмитрий Вольвач: в 2023 году количество поездок белорусских туристов в Россию побило рекорд последнего десятилетия

Минэкономразвития России совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси обсуждают перспективу создания туристического информационного центра Союзного государства, который позволит продвигать уникальный туристический потенциал регионов России и Белоруссии.

Об этом замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач сообщил в ходе онлайн-выступления на парламентских слушаниях в Смоленске, посвященных перспективам развития туризма Союзного государства и сотрудничеству России и Белоруссии в туристской деятельности.

«Идея о создании туристического информационного центра Союзного государства изначально принадлежит жителям Смоленской области, живущими рядом с российско-белорусской границей, – пояснил замминистра. – Минэкономразвития готово выступить потенциальным государственным заказчиком проекта и в связке со Смоленской областью и другими заинтересованными участниками из регионов двух стран приступить к его разработке и дальнейшей реализации».

Туристический центр, по его словам, не только поможет заявить российским, белорусским и иностранным туристам о туристическом потенциале регионов двух стран, но и позволит разработать российско-белорусские трансграничные туристские маршруты, повысит узнаваемость туристических продуктов Союзного государства.

В данный момент Минэкономразвития готовит соответствующую заявку на проект для последующего согласования с профильными ведомствами двух стран и членами Совета министров Союзного государства.

«Туристический потенциал России и Беларуси огромен и уникален, а дружественные отношения между нашими народами имеют крепкие исторические и культурные связи. За 3 квартала 2023 года въездной туроток белорусских граждан в Россию превзошел не только показатель 2022 года, но и показал максимальное значение за последнее десятилетие. При этом, Белоруссия неизменно входит в топ-10 зарубежных направлений, наиболее популярных для туризма среди российских граждан, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Отсутствие языковых барьеров, возможность совершать безналичную оплату картой «МИР» и, конечно, свобода перемещения между нашими странами стимулирует неизменный интерес туристов из России и Белоруссии к взаимным туристическим поездкам».

Въезд белорусских туристов в Россию за три первых квартала 2023 года составил 191 тысяч поездок, что на 89% больше аналогичного периода 2022 года и является абсолютным максимумом за последнее десятилетие. По данным статистического комитета Республика Беларусь, только с января по июнь 2023 года россияне совершили в Белоруссию 419 тысяч поездок, что соответствует объему за весь 2022 год.

В ближайшее время, по словам замминистра, на уровне правительств двух стран будет рассматриваться вопрос расширения географии полетов и транспортного сообщения между удаленными друг от друга регионами России и Белоруссии, в том числе – в рамках трансграничных туристических маршрутов. В настоящий момент 36 российских регионов уже выразили свою заинтересованность в установлении прямого авиасообщения с Белоруссией, 13 регионов – сообщили о целесообразности расширения автомобильного, автобусного и железнодорожного сообщения с республикой.

«Уверен, что в 2024 году вместе с туристическим сообществом России и Белоруссии мы сумеем решить вопрос увеличения транспортной доступности между нашими странами, поскольку именно транспортная доступность является важной составляющей для развития взаимного туризма», – резюмировал замминистра.

Участниками парламентских слушаний также стали губернатор Смоленской области Василий Анохин, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, представители Постоянного Комитета Союзного государства, Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству Администрации Президента России, Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Фонда евразийского сотрудничества и интеграции, ведущие политологи, ученые, представители экспертного сообщества.

