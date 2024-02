Геологи «Роснефти» на выставке «Россия» расскажут о том, что изменило представление ученых о развитии Земли

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках продолжающихся тематических дней отечественной науки в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоятся познавательные лекционные сессии от представителей геологических служб Компании. Специалисты уфимского научного института расскажут о геологических открытиях, повлиявших на представления ученых о развитии Земли на протяжении миллиардов лет. Их московские коллеги поделятся уникальным опытом полевых экспедиций, а также раскроют секреты, как найти «ключ» к подземным кладовым.

Кроме этого, в павильоне «Роснефти» специалисты одного из ведущих научных институтов Компании расскажут, какие профессии нужны сейчас нефтяной науке, какими навыками должны обладать претенденты и как устроиться на работу в крупнейшую нефтяную компанию страны. Корпоративные рекрутеры проведут мастер-класс по составлению и оценке резюме.

Также в павильоне будет проходить интерактивная игра «Брось вызов искусственному интеллекту», которая разработана с применением уникального симулятора «РН-Нейросети». По правилам игры участники должны расставить скважины на виртуальном месторождении таким образом, чтобы добыть максимальное количество нефти. На один ход предоставляется до 5 минут. После хода игрока свой ход делает нейросеть. Победитель определяется по объему добытой нефти.

В павильоне в течение всего дня будут экспонироваться уникальные роботизированные комплексы для диагностики нефтехимического оборудования.

Развитие технологического потенциала – один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Об основных событиях в рамках Дней науки и времени их проведения вы сможете узнать на сайте НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 Февраля 2024 г.

