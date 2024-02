Более 8 млрд рублей инвестировали резиденты в развитие туристических ОЭЗ в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Туристические особые экономические зоны продолжают оставаться привлекательными площадками для инвестирования и точками притяжения для туристов. В прошлом году резидентами туристических ОЭЗ построено 26 модульных гостиниц, порядка 3 музейных комплексов и нескольких павильонов для проведения мероприятий. На территориях туристических ОЭЗ отдохнуло более 1,6 млн туристов. Об этом сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития России Виталий Алтабаев по итогам экспертной сессии «Туристические кластеры. ОЭЗ» в рамках дня туризма на выставке-форуме «Россия».

«В России создано 10 туристических ОЭЗ. Сейчас у нас 120 резидентов, которые осуществили 33 млрд инвестиций, создано 2 тысячи рабочих мест. Порядка половины этих результатов обеспечили за последние 4 года – зарегистрировано 52 новых резидента, вложено 21 млрд рублей инвестиций, создано 1 тысяча рабочих мест», – отметил Виталий Алтабаев.

По его словам, резиденты туристических ОЭЗ уже в упрощенном порядке пользуются субсидированием процентной ставки по кредитам. Также инвесторов привлекают льготные правила аренды земли и преференциальный налоговый режим.

«Активно работаем с регионами, чтобы для развития инфраструктуры применялись все возможности, включая реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Недавно ввели упрощенный переход на налоговый мониторинг, позволяющий обеспечить цифровизацию бухгалтерии, сопровождение налоговой службой в режиме онлайн и ускоренное вдвое возмещение НДС», – подчеркнул Виталий Алтабаев.

Исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев рассказал, как корпорация управляет половиной всех ОЭЗ такого типа более 10 лет и имеет большой опыт по привлечению резидентов и частных инвестиций в территорию СКФО. В частности, государство в лице Кавказ.РФ выбирает перспективные туристические локации и создает всю необходимую инфраструктуру (дороги, инженерные сети, электричество, газ, вода). Это позволяет инвесторам до 30% экономить свои затраты.

«Существуют параметры модельного курорта, к которым мы стремимся — это количество трасс и подъемников, объектов размещения, турпоток. При их достижении курорт дальше развивается преимущественно на частные инвестиции, а мы переключаемся на создание новых точек роста. К примеру, «Архыз», созданный по поручению Президента РФ, выведен на операционную рентабельность и передан в управление частному инвестору. Вырученные от продажи деньги реинвестированы в другие ОЭЗ региона. Несмотря на то, что мы используем одни и те же подходы к развитию ОЭЗ, большое внимание уделяем комплексному развитию прилегающих к курорту территорий через мастер-планирование. Другой фокус внимания — это поиск индивидуального стиля каждого курорта через брендинг и другие визуальные элементы», – отметил Хасан Тимижев.

Генеральный директор управляющей компаниии «Архыз» Роман Киранчук рассказал о перспективах развития Курорта Архыз, выполнении инвестиционных обязательств и особенностях мастер-планирования территории ОЭЗ.

«В ближайшие годы Архызу предстоит удвоить горнолыжную инфраструктуру и построить новые туристические деревни. Уже в 2024 году мы планируем принять на курорте почти миллион гостей», – сообщил Роман Киранчук.

Министр экономического развития Кемеровской области — Кузбасса Константин Пытченко поделился планами развития ОЭЗ «Горная Шория».

«В состав заявки на создание ОЭЗ «Горная Шория» вошли три инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 41,5 млрд рублей и планами по созданию 4 тысяч новых рабочих мест», — отметил Константин Пытченко.

Временно исполняющий обязанности начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Казанцев рассказал о планах по развитию новой туристической территории «Предгорье Алтая», куда входит три инвестиционные площадки: Белокуриха, игорная зона «Сибирская монета» и ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

«Площадки рассчитаны на единовременное размещение порядка 10 тысяч человек. Эта территория сейчас объединяется общей транспортной инфраструктурой», – отметил он.

«На территории ОЭЗ «Ворота Байкала» зарегистрировано 23 резидента. Инвесторами запланировано строительство новых канатных дорог и горнолыжных трасс, пятизвездочного отеля с комплексами апартаментов, ресторанов и СПА, а также горнолыжного отеля 4* со спа-комплексом. На текущий момент завершили строительство первого этапа сетей электроснабжения, заключили контракты на строительство остальной обеспечивающей инфраструктуры, получили разрешение на строительство скоростной кресельной канатной дороги комплекса «Гора Соболиная», готовим к открытию новый отель», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области Вячеслав Баянов.

«Общее количество мест размещения на территории ОЭЗ «Байкальская гавань» составит более 4 тысяч номеров в 4* и 5* отелях. На текущий момент ведется строительство гостиницы и термального комплекса 4* «Грин Флоу Байкал», утверждены проекты планировок действующих резидентов, разрабатывается проектно-сметная документация для инженерной и туристской инфраструктуры будущего «Космос Отель Байкал». Весной запланировано открытие новых модульных гостиниц», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Байкальская гавань» в Республике Бурятия Максим Шарипов.

«В 2023 году в ОЭЗ «Завидово» дополнительно к уже существующим построили 26 модульных гостиниц. На этот год запланировано открытие семейного парка. В 2025 году будут сданы все объекты проекта «Завидово парк» отели на 1130 номеров, центр водных развлечений и горнолыжный склон», – сообщила ведущий специалист по внешним коммуникациям проекта комплексного развития ОЭЗ «Завидово» в Тверской области Ольга Березницкая.

Модератором выставки выступил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) Михаил Лабудин. Он подвел итоги, отметив, что ОЭЗ туристско-рекреационного типа – перспективный инструмент развития.

«Коллеги из уже действующих ОЭЗ на своем примере показали привлекательность данного инструмента, а многие субъекты России заинтересованы в создании таких площадок с преференциальным режимом. Механизм ОЭЗ позволяет решить многие проблемы туристической отрасли: создания инфраструктуры, нового номерного фонда», – сообщил он.

