На реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023-2024 годах выделено около 100 млрд рублей

?аместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках отраслевого «Дня туризма» на выставке-форуме «Россия» провел заседание профильной Правительственной комиссии по развитию туризма, в состав которой входят все регионы России. На мероприятии подвели итоги работы туротрасли за 2023 год и обсудили планы на 2024 год.

«По решению Президента с 2021 года реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках этого нацпроекта отрасль туризма получила беспрецедентное финансирование и условия для развития. Если в 2018 году на туризм из федерального бюджета было выделено – 3,7 млрд руб., то в 2022 году – 67,7 млрд. Это восемнадцатикратный рост. В 2023 и 2024 годах общий объем финансирования составит порядка 100 млрд рублей. Благодаря реализации мероприятий нацпроекта растет количество поездок наших граждан по стране. По итогам 2023 года – предварительно выйдем на 78 млн туристических поездок – больше, чем в допандемийный 2019 год. К 2030 году стоит задача увеличить этот показатель до 140 млн поездок в год. Уверен, что вместе мы сможем это обеспечить», – отметил вице-премьер.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что с увеличением числа турпоездок растут и доходы бизнеса. Например, гостиницы и отели за 12 месяцев увеличили доходы более чем на 20%. Наращивание номерного фонда является сегодня одним из приоритетных направлений, на котором, в том числе, концентрируются меры поддержки. Одна из ключевых программ – программа льготного кредитования.

«С 1 декабря запустили 3 этап Программы льготного кредитования крупных отелей. Расширили поддержку на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов. Уже сейчас в адрес Минэка поступило более 100 проектов с кредитным портфелем 318 млрд рублей. Из них – 93 проекта – это отели на 21 тысячи номеров, 8 проектов – горнолыжная инфраструктура, 7 проектов – аквапарки», – сказал Максим Решетников.

Главы регионов рассказали о развитии туризма на своих территориях и поделились планами. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания сообщил о реализации совместного с Волгоградской областью проекта «Уроки с путешествием». Он отметил, что проект приурочен к 80-летию Сталинградской битвы. В нем принимают участие все ученики 10-х классов нижегородских школ и их волгоградские сверстники.

«Это учебный процесс нового формата: проведение уроков, в первую очередь, по истории России, в ходе туристической поездки. В текущем учебном году проект реализуем совместно с Волгоградской областью и РЖД по местам, связанным со Сталинградской битвой и народным ополчением под предводительством Минина и Пожарского. В следующем учебном году он будет посвящен 80-летию снятия блокады Ленинграда. Нижегородские школьники смогут посетить Санкт-Петербург», — рассказал Глеб Никитин.

Вице-премьер отметил такую инициативу, призвав глав субъектов к ее масштабированию.

«Всем регионам на заметку опыт Нижегородской и Волгоградской областей по созданию сквозных межрегиональных маршрутов. перекрестное развитие туризма имеет важное значение с точки зрения популяризации истории и культуры нашей страны. Яркие впечатления и знания получают дети в рамках таких инициатив. Предлагаю масштабировать данный опыт», — сказал Дмитрий Чернышенко.

На Правительственной комиссии также были рассмотрены вопросы, касающиеся мер поддержки отрасли, в частности программу субсидирования строительства модульных гостиниц. По итогам заседания Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос и подготовить предложения по порядку и критериям отбора в 2024 году проектов по созданию модульных гостиниц со сроками строительства в 2025-2026 гг.. Субъектам же рекомендовано направить в адрес Министерства экономического развития РФ план-график ввода таких средств размещения на текущий год, а также перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках единой субсидии, направляемой регионам на туризм.

Кроме того, участники Правительственной комиссии рассмотрели вопросы улучшения делового климата в туризме. В рамках этой работы Минэкономразвития поручено дополнить «дорожную карту» несколькими мероприятиями. В частности, планируется внести понятие «туристический автобус» и обеспечить возможность его движения по выделенным полосам для автотранспортных средств и бесплатной парковки.

