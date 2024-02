Максим Решетников: туризм становится драйвером для российской промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на церемонии подписании соглашения о стратегическом партнерстве между группой «Мантера» с российским производителем горнолыжной техники ООО «Руслет».

Подписание состоялось в рамках деловой программы Дня туризма на выставке-форуме «Россия». Церемония прошла в присутствии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

В рамках сотрудничества между компаниями на горном курорте «Архыз», которым управляет «Мантера», появятся высокоскоростные подвесные канатные дороги российского производства. Производитель канатных дорог, входящий в группу компаний «Васта Дискавери», произведет и поставит на горнолыжный курорт до 2026 года пять современных дорог с отцепляемым зажимом. А к 2027 году курорт вводит в эксплуатацию 6 новых канатных дорог гондольного и кресельного типа, протяженностью около 11 км.

Как отметил Максим Решетников под производство канатных дорог и другого оборудования для горнолыжных курортов создана новая особая экономическая зона, построен завод в Тверской области.

«Туризм становится локомотивом для развития других отраслей. И это не только транспорт, культура, общепит, это еще и закупки сложной машиностроительной продукции. Мы понимаем, что нам нужно собственное производство, и таким знаковым контрактом стал подписанный группой компаний «Мантера», которая выкупила в прошлом году у государства горнолыжный курорт «Архыз» с обязательствами инвестирования. И очень важно, что инвестиции идут не на закупку импортного оборудования, а на заказы для наших предприятий», – подчеркнул Максим Решетников на церемонии подписания.

Ранее практически вся техника для горных курортов поставлялась из-за рубежа. При введении международных санкций многие курорты столкнулись со сложностями в эксплуатации и строительстве новых объектов. Импортозамещение позволит повысить уровень технологического суверенитета в этой сфере.

«Сейчас идет ускоренное развитие туристической инфраструктуры в стране, в том числе горнолыжных курортов. Группа «Мантера» управляя и развивая горные курорты, несомненно, заинтересована в появлении отечественных производителей горнолыжной специализированной техники, готова отдавать им приоритет и обеспечивать заказами при реализации новых проектов. Мы изучили потенциал наших производителей и понимаем, что их доля вырастет на 25% в течении 7 лет. Это значит, что в новых горнолыжных проектах будут уже максимально задействованы российские технологии и решения», – сообщил генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин.

