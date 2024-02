02.02.2024 Wojsko Polskie wesprze organizację 80. rocznicy Powstania Warszawskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

2 lutego br. w Muzeum Wojska Polskiego wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu Cezary Tomczyk oraz Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski spotkali się z Powstańcami Warszawskimi. Tematem rozmów podczas spotkania były m. in. sprawy dotyczące organizacji obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

– To jest dla nas wzruszający moment. Przed chwilą wspólnie z panem prezydentem i ministrem Cezarym Tomczykiem odbyliśmy kolejną lekcję, której udzielają nam Powstańcy Warszawy, udzielają nam nasi bohaterowie, udzielają nam nasi przewodnicy, przewodnicy, którzy Polskę do wolności nam zanieśli. I o tej wolności, o niepodległości, o waszej historii prowadzą kolejne pokolenia. Budują tak naprawdę Rzeczypospolitą. Nie ma państwa bez tożsamości, bez swojej historii, bez swych korzeni. Nie ma przyszłości państwa, nie ma przyszłości Polski bez świadomości swoich korzeni, swoich tradycji, swojej historii, bez szanowania swoich bohaterów. Nasi profesorowie, Powstańcy Warszawscy to nasi profesorowie wolności, profesorowie patriotyzmu

– mówił podczas spotkania wicepremier.

– W takich czasach trudnych jak dzisiaj żyjemy, w tak niebezpiecznych czasach na świecie i w poczuciu jednak, które nam towarzyszą od dwóch lat, że wojna jest tak bardzo blisko nas, tym bardziej cenna jest ta postawa, którą kreują, w młodym pokoleniu, Powstańcy Warszawy. Pamięć o nich jest nie tylko wyrazem uszanowania dla przeszłości, ale jest głęboką inwestycją w przyszłość

– zaznaczył W. Kosiniak – Kamysz.

W trakcie spotkania wicepremier, prezydent m. st. Warszawy oraz przedstawiciel Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy organizacji uroczystości z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Szef MON zapewnił także, że resort obrony oraz rząd będą zwiększać pomoc kierowaną do Powstańców, szczególnie tę związaną z opieką medyczną.

– Cały rok wymaga naszej aktywności, wsparcia. Szczególne tu będzie zaangażowanie wojskowej służby zdrowia. (…) Będziemy udzielać pomocy weteranom, kombatantom. Będziemy zwiększać dostępność, zwiększać opiekę służby zdrowia, wojskowej służby zdrowia, ochrony zdrowia jako całości. (…) nad naszymi bohaterami, nad kombatantami, nad weteranami, nad wszystkimi, którzy przyczynili się do wolności i niepodległości Ojczyzny, do bronienia pokoju w Polsce i na świecie

– podkreślił wicepremier wymieniając zaangażowanie resortu obrony narodowej.

***

1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W” na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

