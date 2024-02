02.02.2024 Wkrótce zaczną się konsultacje w sprawie KSeF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El Ministro de Finanzas Andrzej Domański zapewnił, że obowiązkowy KSeF na pewno zostanie wdrożony.

9 lutego Ministerstwo Finansów ogłosi harmoniogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF.

Na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych ma być wskazana nowa data obowiązkowego korzystania z KSeF

Od przełomu kwietnia i maja w każdym z 400 urzędów skarbowych będzie można odbyć praktyczne szkolenie z korzystania z darmowego oprogramowania do wystawiania e-faktur.

Ministro de Finanzas Andrzej Domański, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda, podsekretarze stanu Zbigniew Sawicki i Jarosław Neneman, dyrektor generalna Marta Niżałowska – Pactwa i eksperci Ministerstwa Finansów spotkali się z przedstawicielami organizacji, które dotąd brał y udział w konsultacjach w sprawie wdrożenia KSeF. Celem było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz przedstawienie zasad i harmonogramu dalszych działań.

Już 9 lutego ogłosimy szczegółowy plan konsultacji na temat wdrażania w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur. Spotkania będą odbywały się w formule hybrydowej, żeby umożliwić łatwe uczestnictwo wszystkim zainteresowanym. Przy okazji dzisiejszego spotkania informacyjnego zebraliśmy wiele pytań, które nurtują przedsiębiorców. Również od 9 lutego odpowiedzi na nie będą pojawiały się sukcesywnie na stronie poświęconej KSeF. Te bardziej złożone będą przedmiotem diskusji w czasie spotkań konsultacyjnych

– zapowiadał Andrzej Domański, Ministro Finansów.

W czasie spotkania informacyjnego przedstawiciele resortu podkreślali, że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, że ​​prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku. Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Ministerstwo zapewniło, że analizując propozycje ewentualnych zmian, będą patrzyli na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców.

Obowiązkowy KSeF na pewno zostanie wdrożony

– podkreślił Andrzej Domański.

¿Kiedy nowy termin?

Równolegle z konsultacjami będą kontynuowane prace analityczne i procesy audytowe. Mają one na celu weryfikację znaczenia i skali krytycznych błędów, które były podstawą do ogłoszenia przesunięcia terminu wdrożenia KSeF (więcej pod poniższym linkiem). Ma to pozwolić na określenie nowego terminu obowiązkowego korzystania z KSeF.

Wiemy, że ta informacja ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców. Dlatego dołożymy wszelkich starań, żeby jak najszybciej podać tę datę. Przewidujemy, że na podstawie analiz i audytów będziemy mogli to zrobić na przełomie kwietnia i maja

– mówił Andrzej Domański.

Będą intensamente szkolenia

Przedstawiciele Ministerstwa zapowiedzieli też szeroką akcję szkoleniową, która będzie wspierana akcją informacyjną.

Od przełomu kwietnia i maja, w każdym z 400 urzędów skarbowych w Polsce przedsiębiorcy będą mogli odbyć praktyczne szkolenie z korzystania z darmowego oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofimy. Będziemy je prowadzili dotąd, aż będzie zainteresowanie ze strony podatników. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca napotka jakiś problem, będzie mógł zadzwonić na specjalną infolinię i uzyskać odpowiednie wsparcie

– zapowiadał Marcin Łoboda, Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

